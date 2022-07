Jaguar Land Rover: inaugurata la prima Range Rover House in Costa Smeralda

Emozioni, sfide, avventure: il mare, il mondo del sailing e della vela sono da sempre il simbolo dei sogni, dell’esplorazione. “Tra vent’anni – spiegava, non a caso – Mark Twain – sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri”.

In linea con questo spirito, Jaguar Land Rover Italia conferma la propria presenza nel mondo dello Yacht & Sail e sceglie di tornare in Sardegna per inaugurare, nel suggestivo scenario del Waterfront Costa Smeralda, la prima Range Rover House in Europa, un hub impattante ed innovativo che, declinando diversi livelli di espressione comunicativa, esprime il nuovo posizionamento del brand nel Modern Luxury.

Si tratta di uno spazio unico, esclusivo che ha appena aperto le porte a degli ospiti altamente selezionati, per invitarli ad intraprendere un viaggio eccezionale fatto di eleganza sostenibile e design, che unisce estetica con etica. La Range Rover House è dunque la casa del brand Range Rover e ne esprime l’essenza, il DNA. È il luogo in cui, come nelle proprie case, ci si ritrova per condividere passioni comuni, pensieri, stimoli e stili di vita.

La Range Rover House sarà anche il cuore delle varie attività proposte dal brand che, man mano, animeranno il calendario delle experience da vivere in questa estate 2022, sempre all’insegna del rispetto per l’ambiente, in particolare per quello della meravigliosa terra sarda e del suo mare cristallino.

“E’ proprio all’interno della Range Rover House” dichiara Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia, “che prende vita il racconto del concetto di Modern Luxury del brand, attraverso una mostra dedicata alla Materiality by Land Rover e ispirata ai principi del modernismo. Prosegue Marco Santucci “Modernismo significa andare oltre le apparenze, induce ad un concetto di sofisticata essenzialità, di pulizia delle forme e del pensiero e, soprattutto, è emotivamente coinvolgente, intimamente connesso al nostro rapporto con la società”.

La mostra invita gli ospiti a vivere una brand experience immersiva, in un mondo valoriale; un percorso artistico, quindi, dedicato alla Materiality, una visione senza compromessi del Gruppo Jaguar Land Rover che, attraverso una ricerca sostenibile all’avanguardia, propone tessuti, materiali di recupero con proprietà uniche ed un impatto positivo su persone e pianeta senza sacrificare, anzi esaltando, eleganza e raffinatezza. Propone un approccio inedito, capace di affascinare, stimolare nuove idee e tracciare la rotta dei nuovi paradigmi del lusso.

Nell’area esterna alla Range Rover House, è in esposizione proprio Range Rover, protagonista assoluta e massima espressione dei valori ispirati dalla straordinaria unicità del design e da contenuti sostenibili fortemente innovativi che continuano a rafforzare il posizionamento di leadership acquisito dalla vettura ed esaltato nel tempo, a partire dal 1970 attraverso 5 generazioni.

Sempre per rafforzare la propria presenza nel mondo dello Yacht & Sail, Jaguar Land Rover Italia, per il secondo anno consecutivo, è orgogliosa di valorizzare l’importante partnership siglata lo scorso anno, con lo Yacht Club Costa Smeralda, in veste di Official Automotive Partner.

E, coerentemente con i valori che esprimono i marchi Jaguar e Land Rover, lo Yacht Club Costa Smeralda rappresenta un punto di incontro ideale fra le strategie dei due gruppi, testimoniato dalla naturale affinità di obiettivi comuni.

La nostra presenza in questa prestigiosa parte della Sardegna viene rafforzata quest’anno anche dalla storica ricorrenza dei 60 anni della Costa Smeralda, una realtà di fascino ed esclusività che continua a rimanere inalterata nel tempo.