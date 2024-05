Jeep e Marathon Watch presentano una nuova collezione di orologi

Jeep e Marathon Watch hanno annunciato con orgoglio il lancio della nuova collezione “Jeep x Marathon”: quattro orologi che onorano la ricca storia di ciascun marchio e l’onorato servizio prestato alle Forze Alleate a partire dal 1941.

I segnatempo della collaborazione “Jeep x Marathon” incarnano lo spirito di resilienza di entrambe le aziende e riflettono le loro comuni radici e il loro design funzionale. La serie trae ispirazione da due veicoli iconici, la Willys MB – la prima automobile utilizzata dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale – e la moderna Jeep Wrangler Rubicon. La nuova collezione testimonia la cultura del design funzionale e rende omaggio alle origini di ciascun marchio.

L’Officer’s Series presenta un trattamento modernizzato del quadrante originale Marathon della Seconda Guerra Mondiale. In questa nuova versione, il classico quadrante è stato aggiornato con trattamenti tipografici ispirati alla Jeep Wrangler 1941 Limited Edition, un nuovo quadrante nero e numeri in rodio invecchiato completamente lumeggiati. Ogni modello vanta una cassa in acciaio 316L con finitura parkerizzata, che riduce la riflettività e aumenta la resistenza alla corrosione. Il set è offerto in versione meccanica a carica manuale e al quarzo, entrambe dotate di scale di 12 ore e 60 minuti. Il modello manuale da 41 mm è animato da un movimento meccanico Sellita SW210-1 a 18 rubini di fabbricazione svizzera.

La Serie Search and Rescue (SAR) offre un look militare senza tempo che fonde perfettamente elementi distintivi di Jeep e Marathon. Questa serie è disponibile nelle versioni automatica a carica automatica e al quarzo. Entrambi i quadranti presentano il caratteristico indicatore “linea rossa” riproposto come conto alla rovescia dei 15 minuti (ispirato agli strumenti del cruscotto Jeep) e trattamenti tipografici ispirati alla Jeep Wrangler 1941 Limited Edition. Come icona della serie SAR, ogni orologio è dotato di una lunetta unidirezionale sovradimensionata da 60 minuti/120 clic per le immersioni e di una resistenza all’acqua di 300 metri. Per illuminare il quadrante e l’intera cassa, ogni segnatempo utilizza una combinazione di tubi di gas trizio e tecnologia MaraGlo. Il GSAR 41 mm è alimentato da un movimento automatico Swissmade Sellita SW200-1, mentre il TSAR 41 mm è dotato di un movimento al quarzo ETA F06.412 HeavyDrivePreciDrive di fabbricazione svizzera.