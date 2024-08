K Beezy: Nuovo Singolo “ADHD” ora in radio e digitale

Il talento musicale milanese K Beezy ha lanciato il suo ultimo singolo intitolato “ADHD (nuovo disturbo di attenzione)”, che si trova attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in digitale. Questo brano, scritto e prodotto in collaborazione con il Maestro Luca Chiaravalli, getta luce su una particolare sfaccettatura del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, e sui sentimenti che possono emergere quando si è sopraffatti dal pensiero verso qualcuno di amato.

K Beezy si distingue per uno stile unico che fonde elementi urban, rock, elettronica e pop, creando una miscela sonora eclettica e riconoscibile. La sua musica è il risultato di un percorso artistico profondo e autentico, caratterizzato da una stretta collaborazione con Luca Chiaravalli che ha contribuito a plasmare il suo nuovo progetto artistico in cui K Beezy si esprime senza filtri.

Nato a Milano, K Beezy, all’anagrafe Giovanni Miani, ha trovato nella musica un rifugio e un modo per esprimere le sue emozioni, specialmente dopo aver affrontato momenti difficili legati alla perdita della madre e a un passato segnato dall’abuso di alcol e droghe. La musica per lui è un mezzo per comunicare in modo genuino e autentico, evitando artifici che possano compromettere la sua espressività.

Il talento di K Beezy non si limita alla sua carriera da solista, ma si estende anche al lavoro di autore per altri artisti, facendolo emergere come una figura influente nel panorama musicale contemporaneo. Il suo singolo precedente, “Saturno”, ha toccato corde profonde raccontando la sensazione di impotenza di fronte a ostacoli insormontabili e influenze negative.

Con la sua musica che parla di esperienze personali autentiche e emozionanti, K Beezy si conferma come un artista poliedrico e talentuoso pronto a conquistare nuovi ascoltatori e a lasciare un segno indelebile nell'industria musicale.