Kia premiata agli NC Awards con la campagna “Kia + Mahmood”

La campagna “Kia + Mahmood” realizzata da Kia Italia, INNOCEAN e Red Carpet, si aggiudica il premio Best Holistic Campaign Settore Automotive agli NC Awards. Il contest, che ogni anno valuta e premia le più importanti campagne di comunicazione integrata, ha riconosciuto il valore e l’efficacia di questa iniziativa che ha unito due rappresentanti di innovazione, stile e bellezza unici nel loro genere.

Nel 2022, Kia ha vinto il premio “Car of the Year 2022” con la Kia EV6, mentre Mahmood si è aggiudicato la 72ª edizione del Festival di Sanremo. La campagna “Kia + Mahmood” si è svolta da aprile a novembre 2022, generando un’ottima visibilità e molte reazioni positive.

La collaborazione tra Kia e INNOCEAN, supportata da Red Carpet, leader nel settore del celebrity management, ha permesso a Kia di valorizzare la propria brand image sia a livello nazionale che internazionale. La campagna è stata programmata in due fasi distintive.

La prima fase, chiamata “Sounds Wonderful”, si è svolta in Italia. È stata ideata una sfida musicale per il lancio della nuova Kia Niro, che ha offerto ai giovani artisti emergenti l’opportunità di esibirsi in apertura di una delle tappe italiane del tour di Mahmood. La nuova Kia Niro ha svolto un ruolo fondamentale nella campagna, diventando parte integrante dei brani dei giovani talenti grazie a un lavoro di campionamento suoni ed editing audio supervisionato da coach di fama internazionale. L’intero processo è stato documentato attraverso un video manifesto, pubblicato per comunicare l’inizio dell’operazione e la collaborazione tra Kia e Mahmood. Inoltre, diversi contenuti video sono stati creati per consentire agli utenti di seguire il contest in tutte le sue fasi.

La seconda fase della campagna ha visto Kia accompagnare Mahmood nel tour europeo a bordo della Kia EV6. Durante l’omonimo docufilm sulla vita e la carriera di Mahmood, la Kia EV6 è stata presente come parte integrante del percorso. Il documentario è entrato nella top-ten di Prime Video ed è stato presentato in anteprima alla “Festa del Cinema di Roma”, dove la Kia EV6 è stata protagonista di attività live entertainment. L’evento è stato amplificato grazie al coinvolgimento di influencer e celebrities presenti.

La campagna “Kia + Mahmood” ha dimostrato l’importanza di una strategia integrata e ha ottenuto un riconoscimento di prestigio grazie alla sua efficacia nel promuovere il marchio Kia e creare un forte impatto nella mente dei consumatori.