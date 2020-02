La BMW Driving Experience: al debutto i corsi di Guida Sicura Avanzata Ghiaccio e Neve

Il Ghiacciodromo di Livigno si aggiunge al calendario di corsi di guida della BMW Driving Experience. Il corso di Guida Sicura Avanzata Ghiaccio e Neve, all’interno del calendario dei Corsi di Guida Sicura Avanzata (che si svolgono a Vallelunga, Adria, Monza, Misano) rappresenta proprio una delle novità principali della stagione, al debutto a fine gennaio. La struttura di Livigno, ideale per apprendere le tecniche più idonee alla guida su fondi a scarsissima aderenza, sarà palcoscenico ottimale per comprendere le diverse modalità della trazione integrale M xDrive e valorizzare le doti dinamiche delle vetture BMW.

Questo corso sviluppa la capacità di valutare le condizioni di aderenza, di ottenere direzionalità e stabilità nelle circostanze più critiche e l’attitudine a mantenere il controllo dell’auto nelle più difficili condizioni di aderenza. Comprende l’applicazione di tecniche specifiche per la neve e l’utilizzo di auto con i sistemi di sicurezza più avanzati e differenti tipi di trazione. Sono previste esercitazioni di slalom e frenata, di sottosterzo e sovrasterzo oltre ad attività in Ghiacciodromo con la BMW M2 Competition e con la BMW M135i xDrive. In questo caso la partecipazione massima per giorno è di 60 allievi, divisi in due turni da 30 persone. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere in dettaglio modelli diversi sempre all’insegna del carattere di BMW e potranno vivere una giornata all’insegna di sportività ed adrenalina. La durata del programma è di circa 6 ore e prevede la possibilità di iscriversi al turno mattutino dalle 8.30 fino alle 14.30 o al turno pomeridiano dalle 10:45 fino alle ore 17:00. Per tutte le altre piste, il programma è di circa 8 ore e prevede la possibilità di iscriversi al turno delle ore 8.00 con termine alle ore 15.00 oppure a quello successivo delle ore 11.00 con termine alle ore 18.00.



Un aspetto importante dei corsi di guida BMW è l’apertura ai guidatori disabili. Ad ogni tappa in pista della BMW Driving Experience sono disponibili fino a sei posti per persone disabili, sul Ghiacciodromo di Livigno sono disponibili quattro posti al giorno. L’auto per i Corsi di Guida Sicura Avanzata dedicata ai partecipanti “SpecialMente” è allestita con dispositivi di guida a controllo elettronico per autovetture prodotti da Guidosimplex. La vettura SpecialMente è dotata di cambio automatico, del dispositivo freno di servizio a leva comandato a mano che consente l’azionamento del pedale del freno con il solo utilizzo degli arti superiori e dell’acceleratore elettronico “a cerchiello” che consente l’azionamento del comando dell’acceleratore tramite un cerchio posto sopra il volante.

Il parco auto della BMW Driving Experience 2020 sarà complessivamente composto da 21 vetture BMW, BMW M e BMW i rappresentate dai seguenti modelli: BMW 118d (5 auto), BMW 225xe iPerformance (2 auto), BMW M240i (2 auto più una SpecialMente), BMW 320d Touring (2 auto), BMW M135i xDrive (2 auto) e BMW M2 Competition (4 auto) per i Corsi di Guida Sicura Avanzata, due BMW M4 Coupé Competition dedicate esclusivamente ai Corsi di Guida Sportiva e una BMW i3s 120Ah a disposizione unicamente per Test Drive dedicati su strada pubblica. Tutte le vetture della BMW Driving Experience sono attrezzate con Video Telemetria Full HD con acquisizione dati da GPS e OBD con registrazione sulla SD card dell’allievo.



