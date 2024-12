La Citroën ë-C3 trionfa agli Automobile Awards 2024

Nella suggestiva cornice dell’Automobile Club de France, il 12 dicembre 2024, si è tenuta la prestigiosa cerimonia degli Automobile Awards. Durante l’evento, la Citroën ë-C3 è stata protagonista assoluta, conquistando numerosi riconoscimenti che ne sottolineano l’eccellenza e l’apprezzamento del pubblico e degli esperti.

La Citroën ë-C3 ha ricevuto il “Good Deal Award 2024” per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Questo premio celebra la capacità del modello di combinare caratteristiche all’avanguardia con un prezzo competitivo, rendendolo una scelta ideale per chi desidera passare alla mobilità elettrica senza compromessi.

Oltre al prestigioso riconoscimento, la Citroën ë-C3 è salita sul terzo gradino del podio nella categoria “Auto preferita dai francesi”, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento nel mercato delle city car elettriche. Inoltre, grazie ai voti del pubblico, ha ricevuto il “People’s Choice” del Grand Prix degli Automobile Awards 2024, confermando il forte legame tra il marchio e i consumatori.

Questi riconoscimenti rappresentano un chiaro segnale dell’ambizione di Citroën: rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico sempre più ampio. La ë-C3 si distingue per un’autonomia fino a 440 km in città, una caratteristica che la pone tra le migliori della categoria, e per un sistema di ricarica rapida in grado di passare dal 20% all’80% della batteria in soli 26 minuti. Queste innovazioni rendono il veicolo estremamente pratico per l’uso quotidiano.

Un altro punto di forza della Citroën ë-C3 è il comfort, garantito dai sedili e dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort®, progettati per offrire un’esperienza di guida serena e piacevole. Questa attenzione ai dettagli conferma l’impegno del marchio verso il benessere dei propri clienti.

La Citroën ë-C3 non è solo un’automobile, ma una vera e propria dichiarazione di intenti: innovare, rendere la tecnologia elettrica alla portata di tutti e ridefinire gli standard delle city car. Con i premi ricevuti agli Automobile Awards 2024, si afferma come simbolo di una mobilità sostenibile e accessibile per il futuro.