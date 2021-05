La Juventus scende in campo con la tecnologia Jeep 4xe

Prosegue il connubio tra Jeep e Juventus e nella stagione 2021-2022 la nuova divisa bianconera riproporrà le storiche strisce verticali bianche e nere, con una grafica che si accosta alla tradizione. Ulteriore novità è rappresentata dal logo 4xe che si affianca al marchio Jeep: un modo per sottolineare l’evoluzione del brand verso la mobilità sostenibile. 4xe è il nuovo 4×4 secondo Jeep, un’evoluzione del concetto di capability che si arricchisce di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova tecnologia 4xe equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade 4xe, le plug-in hybrid più vendute in Italia, e l’icona Wrangler 4xe, la versione Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata.

La nuova divisa verrà indossata per la prima volta nella finale di Coppa Italia del 19 maggio e nel prossimo fine settimana in occasione dell’ultima giornata di campionato che vedrà rispettivamente la Juventus affrontare in trasferta il Bologna e la Juventus Women in casa l’Inter Women.

Tecnologia 4xe: l’evoluzione del 4×4 secondo Jeep

L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, infatti, i modelli Jeep 4xe plug-in hybrid sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric a zero emissioni, con grande semplicità d’utilizzo e di ricarica.

80 anni di storia, dieci stagioni con Juventus

Proprio quest’anno Jeep festeggia il suo ottantesimo anniversario, all’insegna della libertà e della volontà di superarsi e di stabilire sempre nuovi primati e di abbracciare nuove tecnologie senza soffermarsi sui successi raggiunti ma proiettandosi sempre verso il successivo. Questa filosofia accomuna Jeep a Juventus, una partnership vincente nata nella stagione 2012-2013 all’insegna di valori affini quali autenticità e passione, che ha portato alla conquista di diciassette titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in nove stagioni, consentendo di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio italiano. Del resto, quando si parla di Jeep e Juventus, non si può non pensare alla storia gloriosa che le contraddistingue e che alimenta il loro fascino a livello globale.