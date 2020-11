La Nuova Peugeot 2008 è “Auto Europa 2021”

Trionfo per la Nuova PEUGEOT 2008. La nuova nata della Casa del Leone è stata eletta “Auto Europa 2021” da UIGA, l’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive. È la sesta PEUGEOT a vincere questo prestigioso premio dopo PEUGEOT 207 incoronata nel 2007, 3008 nel 2010, 208 nel 2013, 2008 nel 2014 e 308 nel 2015. Oggi è il turno della nuova generazione di PEUGEOT 2008, un modello che sta riscuotendo un grande successo anche nel nostro mercato dove finora ha conquistato quasi 20 mila italiani.

Per la prima volta, oltre ai soci UIGA, alla votazione hanno partecipato una giuria di opinion leader ed il pubblico che hanno così potuto contribuire a scegliere la migliore tra le sette finaliste. Il premio Auto Europa è destinato alla vettura protagonista del mercato del prossimo anno scelta tra 15 candidate, prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari e commercializzate nel Vecchio Continente.

Fin dal debutto avvenuto pochi mesi fa, Nuova PEUGEOT 2008 si è messa subito in luce grazie ad uno stile molto innovativo e distintivo, un livello tecnologico di categoria superiore rappresentato dal massimo della tecnologia ADAS oggi disponibile e dal nuovo PEUGEOT i-Cockpit® 3D. Strategico nel progetto di Nuova 2008, poi, il concetto di “Power of Choice”, grazie al quale il Cliente ha la libertà di sceglierla anche in versione 100% elettrica, in alternativa alle tradizionali motorizzazioni benzina o Diesel. Una scelta che non fa scendere ad alcun compromesso in fatto di stile, tecnologia, comfort, abitabilità e piacere di guida.