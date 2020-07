La passione si trasforma in arte: LEGO reinterpreta la pop-art

LEGO lancia un nuovo concetto creativo, studiato per gli adulti che esprimono la loro passione per la cultura pop, grazie alla collaborazione con alcuni partner molto amati.

I quattro nuovi set della linea LEGO Art offrono, ai più creativi, un modo diverso per trasformare la loro passione in arte. Gli appassionati di Warhol o Marilyn Monroe, dei Beatles o di personaggi iconici Marvel Universe e della galassia Star Wars™ potranno rendere un grande tributo ai loro idoli creando opere d’arte LEGO da esporre in casa, in ufficio o ovunque desiderino “vivere” la musica, i film o l’arte.

Ciascun set può essere re-immaginato e ricreato in diversi modi per esprimere la personalità di ogni master builder rendendo facile e semplice per gli amanti della cultura pop ricreare il pezzo LEGO Art da esporre nella propria casa. Tutti e quattro i nuovi set contengono un mattoncino piatto autografato, proprio come per le vere opere d’arte, e un nuovo elemento grazie al quale sarà molto semplice appendere l’opera di Wall Art.

Louise Elizabeth Bontoft, Senior Design Director di LEGO Group, ha commentato: “Sappiamo che gli adulti desiderano rilassarsi dopo una giornata di lavoro, abbiamo perciò pensato al modo migliore per aiutarli a staccare la spina, incoraggiandoli a esplorare le loro passioni in maniera creativa”.

I set LEGO Art Marilyn Monroe, Beatles e Star Wars™ The Sith™ saranno disponibili presso i LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori punti vendita dal 1° agosto, mentre il set LEGO Art Marvel Studios Iron Man sarà in vendita in anteprima nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° agosto e presso i migliori rivenditori dal 1° ottobre.