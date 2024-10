LADY GAGA pubblica “DISEASE”

L’icona del pop mondiale, Lady Gaga, ha fatto il suo ritorno trionfale con il lancio del suo nuovo singolo intitolato “Disease”. Questo brano segna il primo estratto dal suo settimo album in studio, previsto in uscita a febbraio 2025. Scritto da Gaga insieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky, “Disease” è una fusione di sonorità dance e rock che esplora il tema dell’amore incondizionato.

La superstar internazionale continua a dominare le classifiche musicali con il successo del singolo “Die with a Smile” insieme a Bruno Mars, che ha raggiunto la prima posizione su diverse piattaforme digitali. Non solo una straordinaria cantante, Lady Gaga ha anche dimostrato il suo talento come attrice nel film “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. Oltre ad interpretare un ruolo da protagonista, Gaga ha realizzato la colonna sonora ufficiale del film e pubblicato l’album ispirato al personaggio di Harley Quinn che interpreta nel film, intitolato “Harlequin”.

Tra le numerose vittorie e riconoscimenti della sua carriera, Lady Gaga può vantare 13 Grammy Awards e un Premio Oscar. Il suo album di debutto, “The Fame”, ha stabilito diversi record di permanenza al primo posto nelle classifiche musicali, seguito da successi multi-platino come “Bad Romance” e “Poker Face”. Con il passare degli anni, ogni suo nuovo progetto ha consolidato ulteriormente la sua reputazione come artista eclettica e senza confini.

Con il suo ultimo album “Chromatica”, Gaga ha confermato il suo status di superstar internazionale, raggiungendo il primo posto della classifica Billboard 200 per la sesta volta consecutiva. La sua collaborazione con Ariana Grande nel singolo “Rain On Me” ha segnato uno dei maggiori successi del 2020, confermando la sua capacità di reinventarsi e rinnovarsi costantemente.

Lady Gaga non conosce limiti, spaziando dal pop al jazz con disinvoltura e talento. La sua presenza scenica e il suo carisma straordinario ne fanno una performer ineguagliabile, capace di emozionare e sorprendere il pubblico in ogni occasione.

Con il lancio di “Disease”, Lady Gaga dimostra ancora una volta la sua straordinaria versatilità e il suo costante impegno nell’offrire al suo pubblico musica innovativa e emozionante. I fan di tutto il mondo non vedono l’ora di immergersi nel suo nuovo lavoro e scoprire le sorprese che ha in serbo per loro.