L’Alpine A110 GT debutta nel terzo capitolo di Largo Winch

L’attesissimo terzo capitolo della saga cinematografica di Largo Winch vedrà il debutto sul grande schermo dell’iconica Alpine A110 GT. La sportiva compatta, famosa per le sue linee eleganti e la sua agilità, sarà protagonista di scene mozzafiato in un contesto spettacolare: le montagne innevate.

L’Alpine A110 GT, riconoscibile per il suo aspetto affascinante e le curve pure, sarà presentata nel film in una magnifica livrea Grigio Tuono. Questa scelta cromatica esalta ulteriormente le forme fluide e dinamiche della vettura, rendendola un vero spettacolo per gli appassionati di auto e cinema. La A110 GT non è solo una macchina da vedere, ma da vivere, grazie alla sua incredibile agilità che verrà mostrata durante una frenetica corsa tra i paesaggi innevati.

Tomer Sisley, che torna a interpretare il ruolo di Largo Winch per la terza volta, si lancerà in una caccia al cardiopalma, sfidando l’americano James Franco. La trama del film, diretto da Olivier Masset-Depasse, porterà il pubblico in un’avventura globale alla ricerca della verità e del figlio rapito del protagonista. La presenza dell’Alpine A110 GT sottolinea le radici e l’heritage della Marca Alpine, combinando tradizione e modernità.