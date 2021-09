Lamborghini Countach LPI 800-4 in anteprima alla Milano Design Week

La Lamborghini Countach LPI 800-4 è in mostra da ieri (5 settembre) fino al prossimo 10 settembre alla Milano Design Week 2021. Più precisamente presso lo spazio Superstudio Più in via Tortona 27.

Il forte legame del marchio con il mondo del design è chiaramente rappresentato della Countach LPI 800-4, presentata in anteprima europea 50 anni dopo il lancio della prima Countach. Questa vettura, prodotta in un’edizione limitata di 112 esemplari, è un futuristico omaggio a un veicolo che ha ridefinito il look delle supersportive, con stilemi che si ripetono ancora oggi nelle silhouette di ogni Lamborghini.

Lo spazio espositivo ospita anche la storica Countach LP400, l’Aventador Ultimae – un’auto che celebra il V12 aspirato – e uno spazio dedicato alle collaborazioni progettuali con Tecnomar e iGuzzini.

CRA-Carlo Ratti Associati ha progettato la sede espositiva negli spazi di una galleria d’arte per sottolineare l’artigianalità e la tecnologia di Lamborghini. In un’area di 825 metri quadrati, si svolge l’affascinante viaggio esperienziale dove tre diversi modelli Lamborghini si trovano in box separati da tende semitrasparenti. Mentre il padiglione si anima lentamente con un effetto luminoso d’atmosfera, viene riprodotta una sequenza accuratamente realizzata di proiezioni video, grafica animata e paesaggi sonori per evocare il carattere e le sagome iconiche delle auto. I “box dinamici” si aprono poi completamente per svelare integralmente le vetture e per dare ai visitatori l’opportunità di apprezzarle da diverse angolazioni.

I designer illustrano il DNA del design Lamborghini durante l’evento realizzando immagini delle vetture con sketch e tape drawing, tecniche che vengono usate quotidianamente del Centro Stile Lamborghini anche se il computer design è alla base della progettazione di ogni nuova vettura. Il legame con le origini e l’attualità sia del design Lamborghini che delle tecniche sono l’ispirazione per il claim di questa mostra: la nostra eredità per il futuro.

I visitatori possono inoltre osservare Scribit, il robot in grado di disegnare e di trasformare qualsiasi superficie verticale in una tela interattiva per produrre contenuti grafici e testuali. Scribit è stato selezionato da TIME magazine come una delle 100 migliori invenzioni del 2019. La sua campagna di crowdfunding iniziale su Kickstarter è stata una delle migliori 150 campagne di sempre. Presso lo spazio espositivo di Automobili Lamborghini, Scribit disegnerà in tempo reale l’evoluzione decennale della Countach.

Un’area del padiglione ospiterà, inoltre, il modello 1:6 di Tecnomar for Lamborghini 63, il motoryacht presentato nel 2020 e varato nel 2021 che offre prestazioni straordinarie, piacere di guida, cura dei materiali e dei dettagli: questi sono i valori dell’imbarcazione, che condivide con lo stile e la tradizione italiani soluzioni ingegneristiche innovative e un design unico.

Questo yacht rappresenta al meglio il significato di partnership di qualità: la collaborazione con Tecnomar consente di trasferire l’essenza dello stile e dell’esperienza di entrambe le aziende in mondi diversi, condividendo la loro diversità per interpretare e aggiungere valore al prodotto finale.

L’evento è anche l’occasione per ricordare la partnership con iGuzzini che, con la collaborazione del Centro Stile Lamborghini, ha ideato e realizzato una nuova soluzione di illuminazione: Mya, studiata per essere completamente personale e personalizzabile e quindi unica, diventando un pezzo esclusivo per chi lo sceglie. Da qui il nome “Mya” che sottolinea la possibilità di configurare la lampada secondo le proprie esigenze, allineandosi alla filosofia “ad personam” con cui Automobili Lamborghini progetta e realizza le sue supersportive. Mya è un oggetto d’arredo unico, un prodotto di stile, di arte e di eleganza che estende l’immaginario dell’utilizzatore richiamando già nel nome anche gli elementi di design Lamborghini, come l’iconica “Y”.