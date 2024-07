LAURA PAUSINI: nuove date aggiunte WORLD TOUR WINTER 2024

Il Laura Pausini World Tour Winter 2024 si arricchisce di nuove tappe tanto attese dai fan dell’artista. A grande richiesta, si sono aggiunte nuove date a Bari e Roma, ampliando così le opportunità di vedere dal vivo la celebre cantante italiana.

Le nuove date vedranno Laura Pausini esibirsi a Bari il venerdì 15 e sabato 16 novembre presso il PalaFlorio, mentre a Roma i concerti si terranno lunedì 18 e martedì 19 novembre al Palazzo dello Sport. Questi saranno rispettivamente il quarto show nel capoluogo pugliese e il sesto nella capitale in meno di un anno, confermando il grande successo dell’artista che con il suo decimo tour mondiale ha già superato i 450.000 spettatori.

Organizzato e prodotto da Friends&Partners, il Laura Pausini World Tour 2024 debutterà il 4 novembre alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra per poi toccare numerose città europee e non solo, come Eboli, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

I biglietti per le nuove date di Bari e Roma sono già disponibili su Ticketone, permettendo ai fan di assicurarsi un posto per assistere a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.

Con un incremento del 25% dei paganti rispetto alle precedenti tournée e numerosi sold out registrati in arene di prestigio in Europa, Sud America e negli Stati Uniti, Laura Pausini si conferma come l’artista femminile più performante del nostro paese, continuando a emozionare il suo pubblico con la sua straordinaria voce e il suo talento unico.