Leapmotor al Salone dell’Auto di Bruxelles 2025: lancio del Range Extender sulla C10

Leapmotor è protagonista alla 101ª edizione del Salone dell’Auto di Bruxelles, il primo evento internazionale dell’anno che riunisce i principali brand automobilistici. L’evento è stato scelto per presentare la tecnologia innovativa REEV (Range Extender Electric Vehicle) sulla C10.

Dal lancio delle vendite in Europa e in altre regioni il 23 settembre 2024, Leapmotor ha dimostrato la sua ambizione globale. Il marchio si è rapidamente espanso, stabilendo oltre 400 punti vendita in 13 mercati europei. Leapmotor punta a raggiungere i 500 punti vendita in Europa entro la fine del 2025, a dimostrazione del suo impegno verso la crescita e l’accessibilità per i clienti.

Leapmotor prevede di lanciare diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni. Il viaggio è iniziato con la C10, un D-SUV premium, e la compatta T03. La T03 è una vettura urbana di segmento A, che offre accesso alla mobilità elettrica senza compromettere contenuti, comfort o prestazioni. La C10 è un D-SUV pensato per le famiglie, che integra le ultime innovazioni di Leapmotor, come la tecnologia Cell to Chassis e una serie di tecnologie di sicurezza e comfort che le permettono di ottenere il punteggio massimo di 5 stelle nell’E-NCAP.

Al Salone dell’Auto di Bruxelles, Leapmotor annuncia il lancio della versione Range Extender della C10. La tecnologia Range Extender elimina l’ansia da autonomia combinando la potenza elettrica con un estensore di autonomia, raggiungendo un’autonomia totale superiore a 950 km. Con emissioni di CO2 ridotte a soli 10 g/km nel ciclo WLTP, la C10 REEV coniuga sostenibilità e praticità.

La tecnologia REEV consente agli utenti di scegliere tra tre modalità di ricarica: DC, AC e un generatore di bordo alimentato a carburante. Questa flessibilità permette di utilizzare la potenza elettrica dalla rete o quella generata a bordo grazie al motore a combustione da 1,5 litri. La C10 REEV offre ricarica rapida DC da 65 kW, permettendo ricariche rapide per viaggi senza interruzioni. Equipaggiata con un motore da 215 CV che eroga 320 Nm di coppia, garantisce un’accelerazione fluida e stabilità ad alte velocità.

Il prezzo di partenza in Italia sarà di 37.400 euro, con ordini che verranno aperti a febbraio con consegne previste a partire da marzo 2025.

Leapmotor è impegnata nell’innovazione e nella sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità avanzate che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori moderni. Con una gamma di veicoli elettrici e ibridi, Leapmotor si dedica a ridurre le emissioni e promuovere una guida più pulita ed efficiente.