Leasys e-Store: Leasys lancia il nuovo marketplace digitale

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha annunciato il lancio del nuovo Leasys e-Store, un innovativo marketplace digitale dedicato alla mobilità sostenibile. La piattaforma è stata introdotta come parte del piano di trasformazione digitale avviato a livello europeo, iniziando con il lancio in Olanda e successivamente in Italia e nel Regno Unito. L’obiettivo è di estendere la disponibilità del nuovo marketplace in tutti i mercati in cui Leasys opera, con la prossima presentazione in Spagna entro la fine dell’anno.

Il Leasys e-Store promuove principalmente i veicoli a basse emissioni, rappresentando così un passo avanti verso gli obiettivi di sostenibilità dell’azienda. Questa iniziativa è in linea con il piano strategico annunciato all’inizio dell’anno per rendere la mobilità elettrica più accessibile. Con un’impostazione completamente digitale, l’e-Store offre un’esperienza 24/7 per i clienti, con un’interfaccia intuitiva che semplifica il processo di noleggio online.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo progetto, che rende tangibile il nostro impegno per una mobilità più accessibile e sostenibile. Il nuovo marketplace contribuisce alla transizione verso la mobilità elettrica e nasce con l’intenzione di creare un canale dedicato ai veicoli a basse emissioni, che il cliente può scegliere di noleggiare in modalità self-service.” afferma Rolando D’Arco, CEO del Gruppo Leasys.

La realizzazione del Leasys e-Store è stata possibile grazie alla collaborazione con Capgemini, partner globale per la trasformazione aziendale e tecnologica, con ampia esperienza nei servizi di mobilità. Andrea Falleni, CEO di Capgemini’s Southern Europe Strategic Business Unit, sottolinea l’impegno nel lavorare a stretto contatto con Leasys per creare un marketplace digitale all’avanguardia che offra ai clienti un’esperienza di noleggio completamente digitalizzata.

In Italia, il Leasys e-Store offre soluzioni di noleggio per veicoli a basse emissioni in pronta consegna, con modelli come la nuova Lancia Ypsilon e il SUV compatto Alfa Romeo Junior disponibili in configurazioni elettriche o PHEV di ultima generazione. Il noleggio offre anche la possibilità di personalizzare l’offerta in base alle esigenze individuali del cliente.

Nel Regno Unito, il marketplace digitale offre un’ampia gamma di veicoli, inclusi quelli elettrici e LEV, con la possibilità di una rapida consegna ai clienti. Questa iniziativa mira a promuovere i veicoli a basse emissioni nel Regno Unito, offrendo un canale self-service per il noleggio a lungo termine in modo pratico e conveniente.

Con Leasys e-Store, la presenza omnicanale di Leasys si rafforza, offrendo ai clienti la possibilità di accedere a offerte personalizzate sia online che offline per una customer experience unica e completa.

Il Leasys e-Store si conferma dunque come un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e accessibile, promuovendo l’adozione di veicoli a basse emissioni e offrendo soluzioni di noleggio innovative e personalizzate ai clienti in tutta Europa.