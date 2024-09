“LEGGENDARIO”: il nuovo album di SIDE BABY fuori il 13 settembre

Il talentuoso rapper romano, Side Baby, è pronto a stupire i fan con il suo prossimo album “Leggendario”, in uscita il 13 settembre. Conosciuto come uno dei pionieri della trap italiana, Side Baby ha svelato l’uscita del suo attesissimo progetto discografico con una serie di billboard digitali misteriosi posizionati nelle strade di Roma e Milano.

Questi teaser anonimi hanno scatenato la curiosità dei passanti e dei fan, incendiando i social media e creando un’enorme attesa per l’arrivo di “Leggendario”. L’album segna un nuovo capitolo nella carriera solista di Side Baby, che promette di portare il suo stile inconfondibile a nuove vette. Con liriche intense e produzioni contemporanee, “Leggendario” rappresenta un punto di svolta per l’artista che compie 30 anni il giorno stesso dell’uscita dell’album.

Side Baby, nato Arturo Bruni, ha ereditato la passione per lo storytelling da suo padre Francesco Bruni, sceneggiatore e regista cinematografico, e sua madre Raffaella Lebboroni, attrice. Cresciuto a Roma, in particolare nel quartiere di Testaccio, ha coltivato la sua passione per la cultura rap fin da giovane, facendosi notare per i suoi versi d’impatto.

Da socio fondatore della Dark Polo Gang nel 2014, Side Baby ha scalato le classifiche FIMI con i successi del gruppo, rivoluzionando la trap italiana. Nel corso degli anni, ha lavorato a diversi progetti musicali e collaborato con artisti di spicco come Fabri Fibra, Ketama126 e Franco126, consolidando il suo status nella scena musicale contemporanea.

Oltre alla musica, Side Baby ha anche sperimentato il mondo del cinema, recitando nel film “Tutto quello che vuoi” e partecipando a progetti di successo come la serie “Tutto chiede salvezza” su Netflix.

Con numerose collaborazioni di rilievo e una carriera in continua evoluzione, Side Baby si conferma come uno degli artisti più influenti della trap italiana.