Lenovo è Official Technology Partner di FIFA

Durante l’evento annuale Tech World 2024, Lenovo e FIFA hanno annunciato una partnership storica: Lenovo è diventato l’Official Technology Partner di FIFA. Questo nuovo accordo riguarda gli eventi FIFA World Cup 2026 e FIFA Women’s World Cup 2027, rappresentando un passo significativo nell’integrazione di tecnologie all’avanguardia nel mondo dello sport.

Lenovo fornirà alla FIFA il supporto tecnologico necessario, dalle innovative soluzioni di AI (Artificial Intelligence) ai dispositivi e all’infrastruttura data center, per migliorare l’esperienza dei fan e il broadcasting globale.

La collaborazione tra Lenovo e FIFA si concentrerà sull’utilizzo del digitale per massimizzare l’innovazione e far crescere le manifestazioni sportive a livello globale. L’obiettivo è rendere il calcio più accessibile e coinvolgente per tutti, sfruttando al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia.

Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo, ha dichiarato: “Lenovo sarà al centro dei più grandi eventi sportivi e di intrattenimento della storia dell’umanità: le manifestazioni sportive con più spettatori, più nazioni partecipanti e una domanda globale senza precedenti di elaborazione dati e tecnologia.”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha aggiunto: “La combinazione di dati e tecnologia ci aiuta a conoscere meglio i tifosi e li useremo per creare esperienze impareggiabili e indimenticabili per i tifosi ai FIFA World Cup 2026™ e FIFA Women’s World Cup 2027™.”

La partnership tra Lenovo e FIFA rappresenta un importante passo avanti nell’integrazione di tecnologie all’avanguardia nel mondo dello sport, puntando a migliorare l’esperienza dei tifosi e il broadcasting globale. Con l’utilizzo di soluzioni AI e l’implementazione di dispositivi innovativi, i Mondiali FIFA si preparano a offrire un’esperienza senza precedenti per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

La partnership tra Lenovo e FIFA evidenzia l’impegno comune delle due realtà nel promuovere la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale per le generazioni future, con l’obiettivo di elevare il gioco, migliorare l’esperienza dei fan e promuovere l’innovazione nel mondo dello sport.