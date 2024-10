Levi’s e Beyoncé: una collaborazione che reimmagina l’iconico marchio americano

Levi’s ha annunciato oggi una partnership senza precedenti con una delle icone musicali più influenti al mondo: Beyoncé. L’artista, reduce dal successo del brano “LEVII’S JEANS” tratto dal suo ultimo album “COWBOY CARTER”, si fa protagonista di una nuova campagna intitolata “REIIMAGINE”, che celebra l’eredità del brand con uno sguardo verso il futuro.

Questa campagna segna un importante momento nella storia di Levi’s®, riaffermando la posizione centrale del marchio nella cultura pop e americana. “REIIMAGINE” è un omaggio all’approccio unico di Beyoncé all’arte, alla cultura e alla narrazione, ed è progettata per offrire una nuova interpretazione dei classici Levi’s® attraverso una lente moderna e visionaria.

La campagna, suddivisa in più capitoli, porta in scena alcuni degli spot più iconici del brand, rivisitati grazie alla creatività della celebre regista Melina Matsoukas. Nel primo capitolo, viene reinterpretato il celebre spot del 1985 “Launderette”, che ha contribuito a riportare il brano “I Heard It Through the Grapevine” in cima alle classifiche di Billboard. In questa versione rinnovata, Beyoncé si pone al centro della scena, incarnando l’anima di Levi’s® come simbolo di espressione personale e cambiamento.

Levi’s, da sempre un punto di riferimento per innovatori e icone di stile, trova in Beyoncé la rappresentazione perfetta della sua filosofia. La campagna “REIIMAGINE” non è solo un omaggio al passato, ma un invito a guardare avanti, verso nuove forme di creatività e di espressione che continuano a influenzare e plasmare la cultura contemporanea.