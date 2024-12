Lexus e NABA: quando il design incontra l’innovazione

Lexus e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, collaborano per la prima volta dando vita al progetto “Lexus Design Visionaries: LBX – Redefining Automotive Design’. Grazie alla formula della Design Residency, un format promosso dalla più grande Accademia di Belle Arti italiana, NABA ha messo in relazione i propri studenti con il mondo esterno e la dimensione del lavoro. Il progetto è diventato luogo di ricerca e sperimentazione dove le realtà coinvolte hanno avviato un dialogo creativo, superando i confini tradizionali. Focus principale della collaborazione Lexus LBX, il crossover ibrido del brand, che ha costituito l’ispirazione di un’esperienza condivisa che vuole stimolare l’estro della creatività contemporanea, trasformando l’automobile da oggetto funzionale a manifesto di visionarietà.

La Design Residency ha coinvolto un gruppo selezionato di studenti provenienti dal campus NABA di Milano, che hanno partecipato a un percorso intensivo di tre giorni a fine novembre presso la sede dell’Accademia a Roma. Questa sperimentazione rappresenta un valoroso complemento per la formazione umana e l’espressione massima del talento dove Lexus LBX non rappresenta un punto di arrivo, ma di partenza, per esplorazioni creative che sfidano l’immaginario collettivo. Gli studenti sono stati poi chiamati a svolgere un esercizio creativo fuori dagli schemi: decostruire l’automobile dei suoi elementi costitutivi, reinventarne la funzione, amplificarne l’esperienza sensoriale e, infine, elevarne il significato a simbolo di un nuovo modo di interpretare l’innovazione. Un processo che dalla frammentazione conduce alla ri-composizione, dove ogni elemento è stato prima ripensato e poi trasformato in un racconto di possibilità ancora inesplorate.

Il percorso si è sviluppato attraverso momenti di confronto, studio e progettazione, volti a elaborare concept che non siano mere rappresentazioni formali, ma veri e propri manifesti del futuro del design e di rinnovamento visionario. I risultati più originali verranno sviluppati e presentati entro giugno 2025 in un evento speciale – diventando testimonianza concreta del dialogo tra tecnologia, creatività e immaginazione. Il progetto si inserisce perfettamente nel pluriennale impegno di Lexus come promotore nel campo dell’arte e del design, elemento distintivo e fondamentale del brand che trova la sua massima espressione nella partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale come la Milano Design Week.

Da anni Lexus promuove le idee della futura generazione di designer, credendo nel potenziale della progettazione come strumento per migliorare il mondo: attraverso lo storico Lexus Design Award, e ora aprendo le porte agli studenti di NABA, il brand conferma la volontà di essere un incubatore di idee, uno spazio aperto dove la creatività viene coltivata e dove può manifestarsi nella sua forma più pura e dirompente.