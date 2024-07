LG integra Disney+ sull’ infotainment per auto

LG Electronics ha annunciato l’integrazione di Disney+ sulla sua Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS, ampliando ulteriormente l’eccezionale gamma di contenuti di alta qualità disponibili per i passeggeri durante i viaggi in auto.

Disney+, il servizio di streaming video on demand di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e altro ancora, offre una vasta gamma di contenuti amati e originali, come i successi coreani “Moving” e “Big Bet”, insieme a serie e film iconici come Frozen, The Avengers e Star Wars. Con l’aggiunta di Disney+ all’ACP di LG, i passeggeri potranno godere di una varietà ancora più ampia di opzioni di intrattenimento durante i loro spostamenti.

L’ACP di LG, progettata per offrire esperienze di intrattenimento uniche, garantisce un accesso intuitivo e semplice a una varietà di servizi e app essenziali come Netflix, YouTube e TikTok. Con l’integrazione di Disney+, l’esperienza di viaggio diventa ancora più coinvolgente e personalizzata per tutti i passeggeri.

Attualmente, l’app Disney+ per l’ACP di LG è disponibile in Corea del Sud e sarà presto lanciata in altri paesi in tutto il mondo, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a un’ampia gamma di contenuti di alta qualità ovunque si trovino.Questa partnership tra LG e Disney+ apre nuove opportunità per coloro che amano l’intrattenimento in movimento, unendo tecnologia all’avanguardia e contenuti premium per offrire un’esperienza di viaggio indimenticabile.