Mazda presenta la nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025

Lanciata nel 2023, la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ha portato un approccio innovativo nel panorama delle ibride plug-in compatte. Le caratteristiche porte “a farfalla”, ispirate alla coupé sportiva RX-8, migliorano l’accesso ai posti posteriori senza compromettere l’eleganza della linea spiovente. La combinazione di un motore elettrico e di un motore rotativo a benzina unico nel suo genere garantisce un’autonomia puramente elettrica di 85 km e una totale fino a 630 km, eliminando l’ansia da ricarica e offrendo la flessibilità necessaria per i lunghi viaggi.

Per il modello 2025, Mazda ha introdotto nuove combinazioni cromatiche multitono che esaltano il design esterno. La carrozzeria Ceramic White viene ora abbinata a un tetto Brilliant Black, con un elemento laterale che passa da Gray a Brilliant Black. Il Jet Black si unisce all’eleganza dell’elemento laterale Silver, mentre il Soul Red Crystal presenta tetto ed elemento laterale Brilliant Black. La gamma di colori monocromatici rimane invariata, offrendo opzioni già apprezzate dagli appassionati.

Gli interni della MX-30 sono stati ulteriormente affinati. Il colore del sughero passa dalla tonalità naturale a quella scura, aggiungendo un tocco di modernità all’intero abitacolo. Gli allestimenti Exclusive-Line propongono tessuto nero e similpelle “Urban Expression”, mentre i livelli Makoto e Makoto Plus sono caratterizzati da tessuto bianco e similpelle “Modern Confidence”.

La connettività è stata migliorata con un display centrale più grande, che cresce a 10,25 pollici e include funzionalità touchscreen. Apple CarPlay e Android Auto ora possono essere utilizzati anche in modalità wireless, rendendo l’esperienza di guida ancora più intuitiva. Il sistema di navigazione aggiornato fornisce informazioni sull’autonomia direttamente sulla mappa e suggerisce le stazioni di ricarica più vicine. È inoltre possibile effettuare ricerche online per punti di interesse. Le porte di ricarica passano dal formato USB-A al più moderno USB-C.

La Nagisa è una delle principali novità del modello 2025. Si distingue per combinazioni cromatiche uniche, tra cui la carrozzeria Zircon Sand, Machine Gray o Ceramic White con tetto nero. Dettagli esclusivi, come i cerchi in lega da 18 pollici nero metallizzato e l’ala anteriore placcata in nero, accentuano il carattere sportivo di questa versione. Gli interni uniscono tessuto nero e similpelle color terracotta, offrendo un’atmosfera sofisticata e accogliente.

L’allestimento Nagisa include le stesse dotazioni del Makoto, arricchite dal sistema audio premium Bose a 12 altoparlanti, per un’esperienza sonora di altissimo livello.

Il sistema PHEV e-Skyactiv R-EV è stato omologato secondo gli standard Euro 6e, confermando l’impegno di Mazda per la sostenibilità. Il motore elettrico fornisce una potenza massima di 170 CV e una coppia di 260 Nm, mentre il motore rotativo a benzina da 75 CV alimenta il generatore per ricaricare la batteria durante la marcia. La MX-30 accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 140 km/h. I consumi medi ponderati WLTP si attestano su 18,3 kWh/100 km per l’energia elettrica, con un consumo di carburante di appena 1,0 l/100 km ed emissioni di CO2 di soli 22 g/km.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 sarà disponibile nelle concessionarie italiane dalla primavera del 2025, con prezzi a partire da 38.520 euro. Con il suo mix di stile, innovazione e prestazioni, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’ibrida plug-in compatta e distintiva. Mazda continua così a dimostrare che eleganza e sostenibilità possono convivere in perfetta armonia.