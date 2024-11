McLaren Automotive a Milano AutoClassica con la sua gamma di supercar

McLaren Automotive torna protagonista alla Milano AutoClassica, la celebre fiera autunnale dedicata al mondo dell’automobile, che si terrà nella vivace città di Milano dal 15 al 17 novembre. Con una tradizione consolidata nelle supercar esclusive e performanti, McLaren offrirà ai visitatori una panoramica completa del proprio universo automobilistico, portando in esposizione sia modelli contemporanei che auto storiche.

Tra i modelli in mostra, spiccano la McLaren 750S Coupé in elegante Onyx Black e la 750S Spider nel classico McLaren Orange, entrambe dotate di interni Performance. A completare la gamma esposta, la McLaren Artura Coupé in Ceramic Grey, un’innovativa supercar ibrida che rappresenta una svolta ingegneristica per il marchio.

La 750S è attualmente la McLaren di serie più leggera e potente, pensata per i puristi della guida sportiva. Dotata di un motore V8 biturbo e trazione posteriore, la 750S si distingue per un peso contenuto – 1.277 kg a secco per la Coupé e 1.326 kg per la Spider – e per una velocità da brivido, passando da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi. Questo risultato è possibile grazie all’accurato bilanciamento tra risparmio di peso, prestazioni del gruppo propulsore, aerodinamica avanzata ed eccellenza dinamica, che insieme portano l’esperienza di guida a nuovi livelli.

A rappresentare l’impegno di McLaren nell’innovazione sostenibile troviamo la McLaren Artura Coupé, la prima supercar ibrida di serie del marchio. La Artura coniuga la tradizione McLaren dell’ingegneria superleggera con le potenzialità dell’elettrificazione. Grazie alla modalità EV, è possibile viaggiare fino a 33 km a zero emissioni, mentre il propulsore ibrido ad alte prestazioni, recentemente aggiornato a 700 CV e 720 Nm, permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi.

Questi modelli rivoluzionari, la 750S e l’Artura, rappresentano l’anima di McLaren e ne segnano il percorso verso il futuro. L’obiettivo del marchio rimane sempre quello di offrire ai propri clienti un design distintivo, prestazioni eccezionali, eccellenza dinamica e innovazione ingegneristica. Con la sua presenza alla Milano AutoClassica, McLaren ribadisce il proprio ruolo di leader nel settore delle supercar, unendo tradizione e avanguardia in un’esperienza unica per gli appassionati di auto di tutto il mondo.