Michelin protagonista al Bike Festival di Misano

Michelin sarà presente al Bike Festival di Misano in programma dal 15 al 17 settembre. Fin dai primi giorni della sua storia, il Marchio si è dedicat0 alla promozione della mobilità a 360 gradi, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più gradevoli e sicuri, mettendo un’enfasi significativa sulla qualità e sull’esperienza.

Nonostante il crescente e diversificato portafoglio di prodotti Michelin, la bicicletta ha un ruolo di notevole importanza nella storia del marchio. Nel 1891, un ciclista si presentò davanti alla sede dei fratelli Michelin chiedendo assistenza per riparare uno pneumatico danneggiato. Questo evento ispirò Edouard Michelin a investire tempo e risorse nello sviluppo di pneumatici per biciclette. Oggi, a oltre 130 anni di distanza, Michelin continua ad essere un leader nel settore degli pneumatici per biciclette, con nuovi investimenti e strategie in continua evoluzione. Nel 2023, l’azienda ha presentato 4 nuovi modelli di pneumatici e prevede di lanciare altri 24 pneumatici premium per biciclette entro il 2028.

Oltre ai prodotti specifici per biciclette, le avanzate tecnologie Michelin trovano applicazione anche nelle suole dei marchi Michelin, utilizzate in una vasta gamma di settori, dall’industria al lavoro, dalla sicurezza allo stile di vita, passando per gli sport all’aperto, come il ciclismo e la corsa.

Come avviene per gli pneumatici, anche la suola delle scarpe è un punto cruciale di contatto con il terreno. Da questa analogia è nata una collaborazione nel 2013 con il licenziatario mondiale JV International, che utilizzando le proprie competenze tecniche sviluppa, progetta e commercializza suole Michelin. Queste suole tecniche sono personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze dei diversi brand, e il loro design si ispira agli pneumatici Michelin per veicoli a due e quattro ruote.

Tutte le nuove innovazioni relative agli pneumatici Michelin saranno esposte e disponibili presso lo stand (C3) vicino al varco MWC Square, dove sarà presente una vasta selezione di pneumatici sviluppati per il ciclismo su strada e per le diverse discipline legate alla mountain bike, compreso il Gravel. I nuovi pneumatici Power Adventure, Power Cup, XC2 RACING LINE e XC2 Performance Line, destinati rispettivamente al ciclismo Gravel, alla Corsa e al Cross Country, sfruttano tecnologie all’avanguardia e innovative per offrire prestazioni premium, durabilità eccezionale e processi produttivi a basso impatto ambientale.