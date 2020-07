Michelin Track Connect: adesso disponibile per tutti gli appassionati

Fedele al proprio DNA, il Michelin persegue l’ambizione di una mobilità connessa più sostenibile e accessibile al maggior numero possibile di persone, offrendo esperienze di guida migliori su circuito o nelle competizioni rally, con o senza pneumatici connessi, grazie all’estensione della sua soluzione MICHELIN Track Connect. Pioniera in materia di pneumatici connessi, Michelin ha messo in commercio questa innovazione tecnologica a marzo 2018 e oggi la evolve, allargandone il raggio di utilizzo.

L’app, che costituisce il cervello del sistema, è ora disponibile in 3 modalità: la modalità Amatore, accessibile a tutti e utilizzabile indipendentemente dal tipo di pneumatico, la modalità Esperto, per i possessori di auto sportive che amano partecipare a Track Days cercando di migliorare le proprie performance ed il piacere di guida e, infine, la modalità Motorsport, per i piloti di rally (prossimamente anche per utilizzo in pista). Quest’ultima soluzione è presente in primo equipaggiamento sulla nuova Renault Clio Rally. Le modalità Esperto e Motorsport necessitano del kit MICHELIN Track Connect e di pneumatici MICHELIN connessi.

Utilizzabile indipendentemente dal tipo di pneumatici, la modalità Amatore fa la sua comparsa nell’ultima versione dell’applicazione MICHELIN Track Connect. In questa modalità è possibile:

– Registrare i tempi sul giro e le velocità, così come l’evoluzione delle pressioni tra la partenza e la fine, misurandole manualmente.

– Analizzare nel dettaglio le proprie sessioni grazie alla modalità “Replay”.

– Condividere i propri risultati con la community di appassionati e sui social.

– Confrontare la propria performance con quella di altri driver.

– Invitare altri appassionati a partecipare a nuove sfide.

Con l’acquisto di pneumatici MICHELIN Pilot Sport Cup2 CONNECT, insieme al kit MICHELIN Track Connect composto da 4 sensori e un ricevitore Bluetooth, i proprietari di auto sportive possono accrescere il piacere di guida in pista.

Oltre alle funzioni presenti nella modalità Amatore, la modalità Esperto di MICHELIN Track Connect permette di:

– Controllare in tempo reale l’evoluzione delle pressioni e della temperatura dei propri pneumatici.

– Beneficiare di consigli per migliorare i tempi sul giro, in base al veicolo, il circuito e le condizioni metereologiche.

Infine la modalità Motorsport i cui benefici comprendono:

– Ottimizzazione delle prestazioni in gara, preparando i pneumatici con la pressione corretta prima della partenza. L’applicazione fornisce un consiglio personalizzato in base al modello di auto, all’uso, al tipo di pneumatici montati e alle condizioni di guida.

– Continue informazioni sulla pressione dei pneumatici sullo schermo dello smartphone, limitando così le operazioni manuali per il rilevamento delle pressioni prima di ogni prova Speciale.

– Sfruttamento del pieno potenziale dei pneumatici, analizzando i dati registrati durante l’uso e proponendo pressioni adattate per gli utilizzi successivi.

– Un aumento della sicurezza durante le gare grazie all’avviso automatico in caso di lenta perdita di pressione.

L’utilizzo di questa innovazione tecnologica è recentemente stato approvato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) per tutti i campionati rally nazionali.