Microids porta tre fantastici titoli alla Gamescom 2024

Microids porta tre nuovi titoli entusiasmanti alla Gamescom di quest’anno, offrendo ai visitatori l’opportunità di provare in anteprima Empire of the Ants, Flint: Treasure of Oblivion e I Puffi – Dreams.

Empire of the Ants è ispirato alla saga di Bernard Werber e permette ai giocatori di vivere un’avventura emozionante guidando una colonia di formiche attraverso battaglie tattiche e strategiche in un mondo epico. I partecipanti dovranno utilizzare strategia, esplorazione, combattimento e alleanze con la fauna locale per superare le sfide che li attendono.

Per chi preferisce esplorare mondi pirateschi, Flint: Treasure of Oblivion offre un’esperienza di gioco di ruolo tattico a turni ambientata nell’epoca d’oro della pirateria. Unisciti al Capitano Flint, a Billy Bones e alla loro banda alla ricerca di un tesoro leggendario che promette ricchezze e libertà.

Infine, con I Puffi – Dreams, i giocatori dovranno risvegliare i Puffi da un sonno profondo causato da Gargamella, che ha lanciato un incantesimo sui cespugli di Sarsaparilla. In un mondo dove i sogni si trasformano in incubi, il destino del Villaggio dei Puffi dipende dalle azioni dei giocatori.