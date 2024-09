“Milano Fashion Week”: l’omaggio floreale e in limited edition di Liviana Conti

In occasione della nuova edizione della Milano Fashion Week, Liviana Conti ha deciso di omaggiare le donne e la città di Milano con un’iniziativa speciale, che unisce moda e natura. La storica edicola di San Babila, uno dei luoghi simbolo del centro meneghino, si trasforma in un colorato angolo fiorito grazie a una decorazione di rose che saranno protagoniste di questo evento unico, in programma dal 17 al 20 settembre.

Durante il weekend conclusivo della Fashion Week, Liviana Conti offrirà un’esperienza esclusiva a tutti i partecipanti: attraverso la consegna di una gift card, sarà possibile ritirare un braccialetto in limited edition ispirato al leitmotiv della collezione Spring Summer 2025 del brand, intitolata “Rosa – Rosae”. Questo accessorio esclusivo celebra la rosa, fiore che domina la nuova collezione della maison. La rosa viene reinterpretata in molteplici forme artistiche: stilizzata, rimpicciolita, sfumata e persino esplosa, dando vita a un simbolo che si evolve, regalando suggestioni romantiche e moderne.

L’appuntamento per ottenere la gift card sarà presso l’edicola di Piazza San Babila, dal 17 al 20 settembre, dalle 10:00 alle 18:00. I due nuovi store milanesi di Liviana Conti, situati in via della Spiga 19 e via Manzoni 20 (angolo Via Bigli), saranno i luoghi dove i fortunati possessori della card potranno ritirare il loro braccialetto floreale, un pezzo unico in perfetta sintonia con lo spirito della collezione.

Questo evento rappresenta non solo un omaggio alla bellezza femminile, ma anche un tributo alla città di Milano, che da sempre accoglie la moda con entusiasmo e passione. Liviana Conti, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta la sua attenzione ai dettagli e la capacità di fondere creatività e innovazione, regalando momenti di poesia in un contesto urbano dinamico e cosmopolita.

Non resta che recarsi in Piazza San Babila per vivere l’esperienza “Rosa – Rosae” e scoprire la magia della nuova collezione Spring Summer 2025.