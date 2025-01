MINI Mountain Mash 2025: sport, innovazione e mobilità elettrica a Madonna di Campiglio

Anche quest’anno, lo spettacolo del MINI Mountain Mash ha fatto vibrare l’Ursus Snow Park di Madonna di Campiglio, una delle location più spettacolari delle Alpi, con vista sulle maestose cime del Brenta. L’evento, per il secondo anno consecutivo in collaborazione con MINI, ha trasformato la località in un palcoscenico di adrenalina, sport e innovazione.

La grande novità di questa edizione è stata la presenza della nuova gamma di prodotti All Electric MINI, che ha portato un’ulteriore carica di energia all’evento. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di testare su strada la dinamicità della Nuova All-electric MINI Aceman e di esplorare i percorsi più avventurosi con la Prima All-electric MINI Countryman. Un’esperienza che ha unito sostenibilità e performance, nel segno della mobilità del futuro.

Ma il cuore pulsante dell’evento è stato senza dubbio il villaggio MINI, situato in Località Fortini, dove i visitatori hanno vissuto un’esperienza immersiva nel mondo del brand. Gli esperti MINI hanno guidato il pubblico alla scoperta della digitalizzazione e della tecnologia avanzata dei nuovi modelli, rispondendo a ogni curiosità.

L’azione si è spostata poi sulle piste, dove i migliori pro-rider internazionali si sono sfidati in emozionanti competizioni di slopestyle e banked slalom, aperte sia ai professionisti che agli appassionati di ogni livello. Il MINI Mountain Mash ha dato spazio anche ai più piccoli e ha riservato una particolare attenzione al mondo femminile, con sessioni pensate per valorizzare il talento delle rider donne.

Il Slopestyle Contest ha visto trionfare Yūki Kadono tra gli uomini e Stella Angeli nella categoria femminile, mentre nell’Anon Banked Slalom il gradino più alto del podio è stato conquistato da Niccolò Colturi e Arianna Ballardini.

“Inclusività, condivisione delle passioni, divertimento, sportività e diversity sono i valori centrali che MINI celebra come title sponsor del MINI Mountain Mash per il secondo anno consecutivo. Questa nuova edizione riflette il nostro impegno per il pianeta attraverso la presenza della gamma 100% elettrica, che include modelli come la Prima MINI Aceman e la Nuova MINI Countryman, a disposizione degli appassionati di sport invernali e dei MINI lover per test drive dedicati” – ha dichiarato Federica Manzoni, Head of MINI Italia.

Con il MINI Mountain Mash, il brand ha ribadito il proprio impegno nel sostenere i valori della condivisione e dell’inclusività, creando un evento che ha unito sport, divertimento e innovazione, nel segno della passione per lo snowboard e della mobilità sostenibile.