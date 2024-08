MSC Crociere sbarca al cinema con Brad Pitt in un film sulla Formula 1

MSC Crociere ha sorpreso il mondo dello spettacolo con la notizia della sua collaborazione nel film “F1”, dedicato alla Formula 1, con protagonista il celebre attore Brad Pitt. Il film, diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer Films, si preannuncia come un’epica avventura sulle piste automobilistiche.

In questa partnership eccezionale, il logo di MSC Crociere sarà visibile nel film, sulla vettura APXGP e sull’abbigliamento del team, confermando l’impegno della compagnia nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. La compagnia si è assicurata uno spazio di rilievo nel contesto della Formula 1, che vede Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota ritornato alla competizione affiancato da Damson Idris come compagno di squadra.

La produzione vanta un cast stellare con nomi come Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

MSC Crociere, terza compagnia di crociere più grande al mondo, ha sottoscritto un accordo pluriennale con la Formula 1, confermando il suo impegno per la sostenibilità e l’eccellenza globale. Con una flotta di 22 navi moderne e tre nuove unità in arrivo nei prossimi anni, MSC Crociere continua a espandersi in tutto il mondo, offrendo crociere di alta qualità in più di 100 paesi.

Inoltre, la compagnia si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas serra per le sue operazioni marine entro il 2050, dimostrando il suo impegno verso pratiche sostenibili.