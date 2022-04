MSC Euribia: aperte le vendite per la stagione inaugurale

MSC Crociere ha aperto le vendite per MSC Euribia, che sarà la nave più ecologicamente avanzata della Compagnia e la seconda nave della flotta alimentata a GNL, attualmente in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique in Francia, dove il varo è previsto per l’inizio di giugno 2023. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale in Nord Europa in partenza dal porto tedesco di Kiel, offrendo agli ospiti una ricca varietà di incredibili destinazioni da scoprire.

MSC Euribia offrirà un incredibile itinerario di sette notti per i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel, in Germania, toccando numerose destinazioni tra cui Copenaghen, in Danimarca; Hellesylt, in Norvegia per il fiordo Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam, anch’esse in Norvegia.

Tutti i membri del Voyagers Club che prenotano un viaggio a bordo di MSC Euribia, beneficeranno dell’abituale sconto del 5%, nonché di un ulteriore sconto del 5% sulla prenotazione, e godranno di doppi punti Voyagers Club. Inoltre, i membri Silver, Gold e Diamond beneficiano di un credito di € 50 a persona da spendere a bordo.

Rivelato il vincitore del design dello scafo

MSC Euribia avrà una silhouette marcatamente diversa rispetto alle sue navi sorelle della classe Meraviglia-Plus, grazie a un’esclusiva opera d’arte progettata per diventare il simbolo dell’impegno di MSC Crociere verso il mare. La Compagnia ha indetto un esclusivo concorso internazionale di design attraverso Talent House al fine di creare un’opera d’arte unica per lo scafo della nave, ispirata al mare e al suo importante ecosistema marino. Il disegno sarà presente in modo permanente sullo scafo della nave, evidenziando i passi che la Compagnia sta facendo verso un futuro più verde.

Si sono candidati progetti provenienti da 59 paesi di tutto il mondo e il vincitore, l’artista tedesco Alex Flaemig, è stato rivelato ieri. Flaemig avrà l’onore di abbellire con la sua opera d’arte l’esterno della nave, mettendo in luce il costante impegno della Compagnia nei confronti dell’ambiente e la promessa di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di gas serra (GHG) entro il 2050.

I disegni dei cinque finalisti saranno esposti a bordo della nave in una nuova galleria.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “In risposta alla crescente necessità di proteggere l’oceano per le generazioni future, abbiamo fatto nostra la missione di dotare le nostre navi delle più recenti e avanzate tecnologie e soluzioni ambientali, MSC Euribia è dotata delle migliori ad oggi. Il concorso per disegnare lo scafo della nostra ultima nave alimentata a GNL è stato lanciato per aiutarci a comunicare il nostro irremovibile impegno per l’ambiente, mentre questa nave naviga per il mondo. Il design del signor Flaemig racchiude perfettamente questo messaggio di passione e dedizione per preservare l’ambiente marino e il suo complesso ecosistema ed è sinonimo di una forte chiamata all’azione per salvare i mari, a tutti coloro che vedono questa nave”.

Il vincitore del contest, Alex Flaemig ha commentato: “Per rendere le persone sempre più consapevoli di questo mondo sottomarino unico con la sua vita preziosa, ho voluto raffigurare graficamente una piccola sezione di questo ecosistema sullo scafo di MSC Euribia. Ciò che era importante per me non era solamente la rappresentazione del mondo sottomarino, ma anche un messaggio su come dovrebbe essere preservato”.

Flaemig, nativo di Dresda, in Germania, è stato ispirato dalla possibilità di trasformare lo scafo di MSC Euribia in una gigantesca tela galleggiante per sottolineare l’importanza del rispetto dell’ambiente. Il suo progetto #SaveTheSea ed il suo design rappresentano il mondo sottomarino con la sua preziosa vita, intrecciando i colori dei loghi di MSC Crociere e di MSC Foundation ha creato un effetto gradiente che dipinge la fauna e la flora marina lungo lo scafo.

Flaemig ha aggiunto: “Voglio anche ricordare che un mare intatto è anche la base per un ecosistema sano sulla terraferma. Voglio sottolineare questo con la rappresentazione di uccelli, insetti e foglie e infine con il globo. Per me la cosa fondamentale è ispirare le persone e incoraggiarle a partecipare”.

L’opera vincitrice è stata selezionata tra decine di altre opere provenienti da tutto il mondo, da parte di una giuria internazionale che comprende l’artista della sabbia Jben, noto per i suoi grandi affreschi effimeri sulla sabbia che vengono lavati via con la marea, l’architetto Martin Francis e Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC.