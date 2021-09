MV Agusta F3 RR 2022: evoluzione estrema per la supersportiva

La RR è la punta di diamante della gamma F3 di MV Agusta: al vertice per prestazioni, dotazione e sviluppo tecnologico. Che si parli di meccanica, ciclistica o aerodinamica, sulla nuova F3 RR ogni elemento è stato studiato per offrire il massimo delle performance. Performance che la rendono la migliore interprete del segmento Supersport.

L’obiettivo di questa moto è ottenere il miglior tempo sul giro. Per lo sviluppo, infatti, è stato prezioso il know-how accumulato durante la partecipazione al campionato del mondo Moto2, uno scenario agonistico in cui l’attenzione al dettaglio aerodinamico e alla perfezione ciclistica sono maniacali. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare il piacere di guida su strada, che è stato uno dei cardini dello sviluppo di tutta la gamma tre cilindri per il 2021.

L’impronta sportiva resta evidente, marcata. Le prestazioni sono state ulteriormente incrementate grazie agli interventi sull’aerodinamica e all’inserimento di elementi tecnici funzionali proprio alla massima performance. La riprogettazione delle piastre telaio, con particolare attenzione alla zona dell’attacco del forcellone, ha portato a un aumento della rigidità torsionale e longitudinale, caratteristiche che non solo hanno contribuito a migliorare la precisione di guida, ma hanno incrementato il feeling del pilota. Il setting delle sospensioni è specifico per la RR ed è stato adeguato alle nuove rigidezze per massimizzare l’efficacia della guida in pista senza dimenticare l’utilizzo stradale. Il nuovo cerchio posteriore ha un design dedicato alla F3 RR ed è stato ottenuto mediante innovativo processo di fusione, che ha consentito un risparmio di peso del 7% e di conseguenza una riduzione delle inerzie del 10%.

Con i suoi 147 cavalli (confermati) il motore resta uno dei più potenti della categoria, e il più potente in assoluto nella cilindrata 800. Risultati ottenuti grazie all’attento lavoro di affinamento della distribuzione con nuove guida valvole e trattamento DLC per i bicchierini. Coppia e potenza ora sono più consistenti a tutti i regimi, mentre il proverbiale allungo del tre cilindri MV Agusta e il suo sound inconfondibile non sono stati sacrificati. Un motore ancora potentissimo, ma sempre più fruibile, quindi.

Dal dashboard all’ABS, passando per i comandi e il firmware della centralina. L’elettronica della F3 RR (ma in generale di tutta la gamma F3) fa segnare un netto passo avanti. L’arrivo di una nuova piattaforma inerziale IMU, progettata e sviluppata in Italia dalla milanese e-Novia in esclusiva per MV Agusta, leggendo la posizione della moto nello spazio consente di gestire in modo estremamente puntuale in funzione dell’angolo di piega tutti i controlli. L’ABS, ora sviluppato da Continental, è dotato della funzione cornering; il traction control TC può intervenire in modo più preciso tenendo conto anche dell’inclinazione della moto. Sempre grazie all’IMU il rinnovato front lift control FLC è in grado di gestire una impennata controllata invece di impedirla del tutto. Tutto viene gestito da un dashboard TFT da 5.5” connesso e in grado di dialogare con l’app MVRide.

MV Agusta F3 RR è una moto estremamente completa e performante. Ma tutto si può migliorare, ecco perché al cliente è offerta la possibilità di acquistare un kit che comprende diversi componenti realizzati dal pieno (tappo serbatoio, leve freno e frizione) e un coprisella che rende la moto monoposto. Il pezzo forte del kit è lo scarico Akrapovic in titanio, omologato per la circolazione stradale, fornito con una centralina dedicata, che innalza la potenza fino a 155 CV e fa calare il peso da 173 a 165 kg a secco.