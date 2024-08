BMW R 1300 GS: la regina delle maxi-enduro

BMW Motorrad, pioniera del segmento delle enduro touring da oltre quattro decenni, segnan un significativo passo avanti nella storia della leggendaria serie GS con la nuova BMW R 1300 GS, un modello che non solo conserva la leadership indiscussa del settore, ma ridefinisce anche gli standard di design e prestazioni.

La nuova BMW R 1300 GS si distingue per un design quasi completamente rinnovato, che riesce a ridurre il peso di ben 12 kg rispetto al modello precedente, mantenendo al contempo l’iconica linea GS. Questo risparmio di peso è stato ottenuto senza compromessi sulle prestazioni e l’estetica, grazie a una serie di soluzioni innovative che ne fanno un riferimento nel panorama delle moto da enduro.

La R 1300 GS presenta una silhouette caratterizzata da una flyline estremamente compatta e dinamica. Il serbatoio in alluminio, con una gobba molto più piatta rispetto ai modelli precedenti, contribuisce a creare un profilo snello e aerodinamico, sottolineato dalla copertura centrale imbottita che conferisce alla moto un aspetto sportivo e leggero. La sella, progettata per mantenere la tipica silhouette enduro, completa il quadro di un design studiato nei minimi dettagli per garantire prestazioni elevate senza rinunciare al comfort.

Al centro della nuova R 1300 GS si trova il leggendario motore boxer a due cilindri, rinnovato con un design ancora più compatto. Questo è stato reso possibile grazie al posizionamento del cambio sotto il motore e a una nuova disposizione degli alberi a camme. Con una cilindrata esatta di 1300 cc, il motore eroga una potenza di 107 kW (145 CV) a 7.750 giri/min e sviluppa una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min, rendendolo il motore boxer BMW più potente mai prodotto in serie. Questa straordinaria potenza è gestita da un sistema di sospensioni all’avanguardia, progettato per offrire la massima precisione e stabilità di guida.

La nuova R 1300 GS è dotata di un telaio principale a guscio in lamiera d’acciaio, che garantisce un livello di rigidità superiore rispetto al modello precedente, migliorando al contempo lo spazio di montaggio. Il telaio posteriore, precedentemente in acciaio tubolare, è stato sostituito da una struttura in alluminio pressofuso, contribuendo ulteriormente alla riduzione del peso e all’incremento della rigidità complessiva. Le nuove soluzioni EVO Telelever per la guida della ruota anteriore e EVO Paralever per la ruota posteriore assicurano un controllo ottimale, soprattutto in condizioni di guida impegnative.

Per adattarsi alle diverse esigenze di guida, la nuova R 1300 GS offre ora quattro modalità di guida: “Rain”, “Road”, “Eco” ed “Enduro”. Ognuna di queste modalità è progettata per ottimizzare le prestazioni della moto in base alle condizioni del terreno e alle preferenze del pilota. In particolare, la modalità “Eco” massimizza l’autonomia del veicolo, mentre la modalità “Enduro” è specificamente configurata per l’uso fuoristrada, migliorando l’esperienza di guida anche nei percorsi più difficili.

Il prezzo di listino parte da 24.050 euro. Quattro le versioni proposte: oltre alla base Racing Red, c’è la Triple Black, la Trophy e la Option 719 Karakorum.