MV Agusta festeggia i 75 anni con la Superveloce special

MV Agusta compie 75 anni, e per l’occasione aveva annunciato, pochi giorni, fa il lancio della speciale Superveloce 75 Anniversario in edizione limitata. Come previsto, le prenotazioni si sono aperte ufficialmente sul rinnovato sito ufficiale del marchio, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre, a mezzanotte precisa.

Secondo il piano avrebbero dovuto chiudersi dopo 75 ore. Invece, tutti i 75 esemplari di questa serie esclusiva sono andati esauriti in pochi secondi. Fan e collezionisti hanno letteralmente preso d’assalto il sito per prenotare l’intera produzione quasi istantaneamente. Un successo senza precedenti per una moto stupenda che incarna alla perfezione la tradizione di tecnologia, artigianalità ed eleganza che da 75 anni contraddistingue il marchio MV Agusta.

La già iconica Superveloce è stata scelta come base per questa moto celebrativa, in quanto rappresenta il perfetto equilibrio tra l’estetica moderna e la tradizione agonistica del marchio. Il risultato è una moto dallo stile inappuntabile, che indossa il tricolore con orgoglio e sfoggia una raffinata ricercatezza nei dettagli, come i cerchi nero e oro e la selleria rossa in Alcantara. Il motore è lo stesso 3 cilindri in linea della Superveloce 800, derivato dalla F3 800, con una potenza di 147 cv a 13.000 giri per una velocità di punta di oltre 240 km/h.

Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Ero convinto del successo della Superveloce 75 Anniversario, ma non mi aspettavo che andasse esaurita in pochi secondi! A tutti quelli che non sono riusciti a prenotarla vorrei dire che il loro entusiasmo e la loro lealtà sono fonte di ispirazione per tutti noi, spingendoci a continuare ogni giorno, con orgoglio e immensa passione, a produrre le nostre moto, autentici pezzi d’arte motociclistica.”