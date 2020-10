MV Agusta presenta la nuova linea di abbigliamento

Nell’anno del suo 75esimo anniversario, MV Agusta Motor S.p.A. ha deciso di celebrare la propria storia con una linea di abbigliamento dedicata che riflette i valori che da sempre caratterizzano il marchio: qualità, stile ed eleganza impareggiabile. I capi della collezione, tutti realizzati in cotone al 100%, riportano il logo del 75esimo e sono declinati nei colori tradizionali MV Agusta, il nero, il grigio e il rosso. Oltre alla collezione dedicata al 75esimo anniversario, MV Agusta presenta altre tre linee distinte: Heritage, Rosso e Superveloce.

La linea Heritage di T-shirt, polo e sweatshirt è caratterizzata da un design classico e da combinazioni cromatiche che ricordano gli anni d’oro delle corse, mantenendo però quel fascino che le conferisce un look moderno e di tendenza.

La linea Rosso, rivolta particolarmente alle nuove generazioni di biker, è chiaramente ispirata alle moto della linea omonima. T-shirt e felpe riprendono i giochi cromatici in rosso e nero delle livree delle moto, riportando anche il logo della linea Rosso come segno distintivo.

La collezione Superveloce è ispirata alla moto divenuta un’autentica instant classic, la high-tech racer dalle linee nostalgiche di casa MV Agusta. Il look neo-retro dei capi dona loro quel tocco vintage che contribuisce elegantemente al loro appeal, che risulta nell’insieme decisamente contemporaneo. Grande attenzione è stata dedicata ai dettagli, come gli inserti in pelle, ispirati ai modelli della Serie Oro, e i loghi ricamati.

“Sono entusiasta di questa nuova aggiunta alla nostra offerta di #abbigliamento a marchio MV Agusta. Mi piace l’idea di celebrare il nostro anniversario con una iniziativa a cui i nostri fan potranno partecipare indossando con orgoglio uno dei capi della collezione. La qualità sartoriale delle tre linee è semplicemente stupenda e il loro stile all’altezza della grande tradizione MV Agusta” – le parole di Claudio Quintarelli, Head of After Sales di MV Agusta Motor S.p.A.