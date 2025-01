MY HERO ULTRA RUMBLE: è iniziata la stagione 9

La stagione 9 di MY HERO ULTRA RUMBLE è finalmente iniziata, portando con sé entusiasmanti novità per i fan del celebre battle royale ambientato nell’universo di My Hero Academia. Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione è Kurogiri, l’oscuro membro dell’Unione dei Villain, la cui missione principale è proteggere Tomura Shigaraki. Il suo arrivo promette di sconvolgere l’equilibrio delle battaglie con abilità uniche e una presenza minacciosa.

Kurogiri, con il suo bizzarro potere “Warp Gate”, introduce una dinamica del tutto nuova nel gioco. Questa abilità gli consente di creare e manipolare una nebbia oscura per generare portali, rendendolo un avversario imprevedibile. In battaglia, può usare la nebbia per attaccare gli avversari o per spostarsi rapidamente sul campo. Inoltre, dispone di una capacità speciale chiamata “Bailed Out”, con cui può avvicinare a sé un alleato caduto, rappresentando un supporto fondamentale per la squadra.

Non solo abilità, ma anche stile: Kurogiri debutta con un secondo costume, il suggestivo “Commander of Dark Clouds”. Anche gli altri membri dell’Unione dei Villain ricevono un trattamento speciale. Twice, Mr. Compass e Tomura Shigaraki possono ora sfoggiare il costume Cyberpunk, mentre Himiko Toga introduce un adorabile nuovo look con il Duffle Coat.

Le novità non si fermano ai Villain. Anche gli eroi hanno accesso a nuovi costumi, come “Parallel World” per Yaoyorozu e Kaminari, All Might per Bakugo e il dinamico Commander of Chaos per Present Mic. Ogni costume aggiunge personalità e stile ai personaggi, permettendo ai giocatori di esprimere la loro creatività anche sul campo di battaglia.

Un’ulteriore aggiunta è il nuovo scenario, “Chaos City”, che offre un’ambientazione frenetica e imprevedibile, perfetta per intensi combattimenti. L’ambientazione caotica, con i suoi dettagli e le sue peculiarità, mette alla prova le strategie dei giocatori e aggiunge un livello di sfida inedito.

La stagione 9 introduce anche nuovi eventi e una licenza pro, pensata per premiare i giocatori più appassionati. Inoltre, ritorna il set di abilità alternativo di Himiko Toga, il tanto amato “Sting Dance”, dando ai fan un’altra opportunità di sperimentare questo stile di combattimento unico.