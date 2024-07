“My Oh My”: il nuovo singolo di Kylie Minogue con Bebe Rexha e Tove Lo

Kylie Minogue ha appena lanciato il suo nuovo singolo “My Oh My” insieme a Bebe Rexha e Tove Lo, ed è finalmente disponibile per BMG!

Dopo una settimana di hype e teaser dal fantastico trio di popstar, i fan non vedevano l’ora di ascoltare “My Oh My”. Il brano ha tutti gli ingredienti per diventare una hit: il ritornello contagioso di Kylie, una linea di basso potente, un testo divertente e la produzione del leggendario Steve Mac (ha lavorato con Calvin Harris, Little Mix, The Saturdays, Ed Sheeran, One Direction, P!nk). Preparatevi a ballare tutta l’estate!

Il 2023 è stato un anno incredibile per Kylie grazie all’album “Tension” e alla hit globale “Padam Padam”. E il 2024 promette altrettanto: Kylie ha già conquistato il Global Icon Award ai BRIT, vinto un Grammy per il miglior brano pop dance con “Padam Padam”, sfilato al Met Gala, concluso la sua prima residenza a Las Vegas, esibita al WeHo Pride e lanciato “Midnight Ride” con Orville Peck e Diplo.

La sua carriera scintillante ha portato a oltre 80 milioni di dischi venduti, 5 miliardi di streaming e 9 album che hanno raggiunto la vetta nel Regno Unito. Con 4 BRIT Awards, 2 Grammy e 2 MTV Awards, Kylie continua a brillare sempre di più!