MALERBA: in radio e in digitale il nuovo brano “cubalibre”

MALERBA ha portato il ritmo dell’estate con il suo ultimo singolo “cubalibre”. Questo brano esplosivo, scritto da Malerba insieme a “Lele” Raffaele Esposito, “2UE” Gianpiero Gentile e Davide De Blasio e prodotto da Gentile e De Blasio, mescola vibes estive e sentimenti contrastanti per creare un cocktail musicale coinvolgente. “cubalibre” è un vero inno all’audacia e trasporta gli ascoltatori in un viaggio emotivo tra amori estivi e notti magiche.

Il videoclip, diretto da Mauro Russo (noto per video di artisti come Baby K, Benji & Fede, Giusy Ferreri, Cesare Cremonini e altri), cattura l’essenza e la versatilità della giovane cantante in diverse atmosfere suggestive e dinamiche, con sfondi mozzafiato di Napoli. Malerba sfoggia sicurezza e stile in ogni scena, che sia in un elegante salotto fronte mare, su un peschereccio nel Golfo o in discoteca, ballando al ritmo della musica. Uno dei momenti più iconici del video è la corsa in moto sul molo di San Vincenzo, simbolo della serie “Mare Fuori”, che aggiunge un tocco moderno e fresco alla produzione.

Nata a Terni nel 1999, Giorgia Malerba vanta oltre 3 milioni di follower sul suo canale TikTok, dove condivide la sua autenticità supportata dal fratello Tommaso e dalla capretta domestica Bruno. Recentemente, ha mostrato la sua versatilità aprendo una pasticceria insieme al fratello e all’amico pasticcere Federico Campisi. Dopo aver pubblicato alcuni brani iniziali per gioco, inclusa una canzone dedicata al fratello, Malerba ha firmato per l’etichetta WannaBe Records, una nuova divisione di Wannabe Network.