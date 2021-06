“Next Horizon: il futuro, una sfida alla volta”: Yamaha si racconta in una serie podcast

Il concept Next Horizon, legato al mondo Adventure, targato Yamaha Motor e votato alla ricerca di esperienze sempre nuove, diventa la prima serie podcast “Next Horizon: il futuro, una sfida alla volta”.

In 6 puntate, condotte da Roberto Parodi, altrettanti personaggi aprono la porta della propria vita e si raccontano. Esperienze, sensazioni, difficoltà, vittorie, sacrifici, aneddoti sempre guardando al futuro e dunque cosa ci sia all’orizzonte, inteso come traguardo da raggiungere. Gianfranco Fornaciari, musicista e compositore ha curato la parte musicale di questa serie di podcast.

Disponibili dal 7 giugno sui canali ufficiali di Yamaha Motor Italia e sulle piattaforme Spreaker e Spotify, le pillole audio rappresentano un modo differente per addentrarsi nei valori del segmento moto dedicato alla parte più avventuriera e amante della libertà.

“La moto è una compagna di vita e d’avventura di chiunque salga in sella. Per questo abbiamo pensato di raccogliere le testimonianze di personaggi autentici che, insieme alla propria motocicletta, affrontano scelte, momenti speciali, quotidianità, svolte importanti, incontri in grado di cambiare il corso della propria esistenza” – dichiara Andrea Colombi, country manager yamaha Motor in Italia– “Lo spirito d’avventura è il legame che ci avvicina ai nostri clienti e siamo certi che si identificheranno con parecchie sensazioni narrate dai protagonisti della nostra prima serie podcast”.

Alessandro Botturi, Greta Maria Fontana, Filippo La Mantia, Gabriele Micalizzi, Giorgio Rocca, Riccardo Zanotti: questi i protagonisti, che arrivano da mondi completamente diversi perché l’amore per le due ruote è trasversale, e che sono stati scelti in quanto esseri umani appassionati e affamati di esperienza e di vita innanzitutto. Ciascuno ha svelato una parte di sé e ha rivelato un’affinità autentica con l’essenza di Ténéré e di Super Ténéré, le due motociclette iconiche e con la vocazione ad esplorare nuovi orizzonti e a compiere imprese leggendarie.

Yamaha ha scelto la forma del podcast vista la crescita esponenziale ottenuta da questo strumento di comunicazione negli ultimi tempi e la capacità di creare una relazione diretta con i singoli ascoltatori, ai quali le storie di vita vissuta offrono l’opportunità di immedesimarsi e spesso di progettare un futuro diverso. La casa giapponese ha in serbo altre iniziative mirate ad arricchire la piattaforma podcast con contenuti in grado di raccontare l’universo delle due ruote, le sue atmosfere particolari e la filosofia di vita che accompagna ciascun segmento di prodotto.