Nissan presente a Ecomondo con le novità della gamma LCV

All’Ecomondo di Rimini – evento annuale dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare che si tiene dal 5 all’8 novembre – Nissan presenta le novità della sua gamma di veicoli commerciali leggeri. E proprio alla kermesse riminese, Nissan Interstar, il più grande della famiglia LCV Nissan, fa il suo debutto nazionale di fronte al pubblico e agli specialisti del settore.

Nissan Townstar, Primastar e Interstar rappresentano un’offerta ampia e articolata in termini di dimensioni, capacità di carico, allestimenti, in versione Van, Trasporto Persone o Chassis, con motori elettrici o termici, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti.

In particolare, le versioni 100% elettriche di Townstar e Interstar sono la soluzione ideale per le aziende che lavorano anche nei centri cittadini e per le consegne dell’ultimo miglio, perché permettono di muoversi in ogni situazione e senza nessuna restrizione alla circolazione, nel rispetto delle normative su inquinamento e qualità dell’aria.

E oggi, Nissan Townstar Trasporto Persone 100% elettrico è ancora più vantaggioso grazie ai contributi statali che vanno da un minimo di 12.000 ero (senza rottamazione) fino a un massimo di 22.000 euro (rottamazione Euro 0-2), a cui si aggiunge l’ecoincentivo Nissan di 10.000 euro a privati e 12.000 euro per i professionisti del settore taxi.

Per quanto riguarda il nuovo Nissan Interstar, in arrivo in questi giorni presso le concessionarie italiane, i prezzi partono da 35.200 euro per le versioni diesel Van e da 48.800 euro per le versioni EV Van (prezzi IVA e Messa su Strada escluse).

Su tutta la gamma LCV Nissan, garanzia di 5 anni o 160.000 chilometri e anche di 8 anni o 160.000 chilometri per la batteria della versione elettrica.