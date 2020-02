Nissan Qashqai 1.5 dCi: più performance, minori emissioni

Con il Qashqai, Nissan ha sancito l’apertura del mercato dei SUV e ancora adesso è assoluta protagonista in un segmento che, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera esponenziale. Noi abbiamo provato il MY19 con il rinnovato diesel da 115 CV con cambio automatico a 7 rapporti.

Dal punto di vista estetico il MY19 non ha portato significativi cambiamenti. Questo, però, non significa che siano mancate le novità sulla gamma. Sono stati introdotti diversi extra non da poco, come ad esempio l’intero pacchetto ProPilot (disponibile con l’allestimento Tekna+), ovvero la tecnologia Nissan di assistenza alla guida e, come detto, il nuovo propulsore 1.5 dCi da 115 associato ad una coppia che arriva a 260 Nm disponibile ai 2.000 giri al minuto. Il ProPilot è un passo concreto di avvicinamento alla guida assistita. Una volta stabilità la velocità, è in grado di seguire la strada da solo (purché le mani siano sul volante, la tolleranza è minima) e mantenere la distanza di sicurezza – ad ampiezza variabile – con il veicolo che lo precede. Ma fa di più: in caso di necessità arriva a frenare fino a fermarsi, per poi ripartire dopo 3 secondi.

Il motore, invece, si arricchisce di un’inedita funzione di overboost che eroga 5 CV e 25 Nm di coppia in più per un massimo di 15 secondi. Un’altra novità è il Selective Catalytic Reduction (SCR), che utilizza l’AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx). Grazie a questa tecnologia, il motore è pienamente conforme alla nuova normativa antinquinamento Euro 6d-Temp, mantenendo inalterate efficienza e performance.

Sono stati, inoltre, modificati più del 90% dei sui componenti, tra cui radiatore olio, filtro olio, volano a doppia massa, pompa del vuoto e pompa di iniezione ad alta pressione.

Le nostre impressioni su strada partono dal cambio automatico DCT a sette rapporti che risulta molto morbido negli innesti, mantenendo cambiate più dirette e precise, con un sensibile miglioramento dell’efficienza del motore. La vettura non è di certo un fulmine ma reagisce bene alla pressione del pedale sia nel traffico che negli allunghi e nei sorpassi. Su Qashqai tutto è pensato per una guida rilassata. Le sospensioni sono ben tarate per la città, in autostrada garantisce un’andatura di crociera silenziosa e senza fruscii.

La Nissan Qashqai dotata del motore 1.5 dCi da 115 Cv, parte da un prezzo di listino di 22.460 euro per la versione DIG-T 140. Al top della gamma si posiziona l’allestimento Tekna+ con cambio automatico DCT con un prezzo che supera i 37.000 euro.



hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0