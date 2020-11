Nokian Tyres ha reso possibile un record mondiale

13 minuti e 26 secondi. Questo è il tempo impiegato da Jussi Kallioniemi, di Nokia, per spingere un’autovettura, del peso di 2.100 chilogrammi, per un miglio (o esattamente 1.609,34 metri), per rivendicare il record mondiale a suo nome. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto a record precedente di quasi due minuti. Guinness ha ufficialmente confermato il record mondiale relativo al “tempo più veloce nello spingere un’auto per un miglio”. Una parte fondamentale della performance è stata svolta dagli pneumatici invernali Nokian Hakkapeliitta R3 SUV e la loro bassissima resistenza al rotolamento.

Il record è stato stabilito sabato 24 ottobre 2020 sul circuito di prova Nokian Tyres di Nokia. Per la performance, Kallioniemi ha usato la sua auto, una Saab del 2006 affettuosamente chiamata “Röhkö”. Il Technical Customer Service Manager Matti Morri di Nokian Tyres era al posto di guida.

“Mi dicono spesso che non sembro un uomo forte, e non lo sono. Questa è stata una prestazione paragonabile ad una corsa di media distanza, non una dimostrazione di forza. Ci sono due modi per ottenere la potenza di cui hai bisogno: aumentare la tua forza o ridurre la resistenza – ha dichiarato Kallioniemi.

Quando si spinge un’auto, la parte importante è sconfiggere la resistenza al rotolamento, quindi minore è la resistenza al rotolamento degli pneumatici, più leggera sarà la macchina. La resistenza al rotolamento si riferisce all’energia consumata dalla deformazione dello pneumatico durante il contatto con la strada. Questo è un argomento importante anche per i normali automobilisti. Uno pneumatico con bassa resistenza al rotolamento è una scelta green ed economica.

Kallioniemi si è allenato presso il circuito di prova Nokian Tyres a Nokia, Finlandia, dove si trova il quartier generale del produttore di pneumatici premium.

“La nostra passione per lo sviluppo degli pneumatici è simile alla passione di Jussi per l’allenamento. Testiamo i nostri prodotti fino all’estremo in tutte le condizioni. Anche il benessere è molto importante per noi. Il corpo e la mente devono essere in equilibrio per affinare il nostro know-how e la creatività scandinava negli pneumatici più sicuri ed eco-friendly del mondo. Questo consente di ottenere tranquillità per tutti” – ha affermato Matti Morri di Nokian Tyres.