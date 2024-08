Numeri da record a Gardaland: 10 milioni di ospiti a bordo di Oblivion

Gardaland, il celebre parco divertimenti sulle rive del Lago di Garda, ha recentemente festeggiato un traguardo straordinario a bordo di Oblivion – The Black Hole. Gabriel è stato l’ospite speciale che ha tagliato il traguardo del diecimilionesimo passeggero sul rollercoaster più emozionante del parco, a soli 5 minuti dall’apertura.

Il momento eccezionale è stato immortalato in un video che mostra l’entusiasmo dei visitatori, i coloratissimi coriandoli lanciati all’ingresso dell’attrazione e l’esperienza adrenalinica vissuta da Gabriel e i suoi amici. Nicola Granuzzo, Rides Manager di Gardaland, ha accolto il fortunato ospite svelandogli i dettagli di Oblivion, un’emozionante montagna russa inaugurata nel 2015 con caratteristiche mozzafiato.

Con i suoi 42,5 metri di altezza, un‘inclinazione di 87 gradi e una velocità di 100 km/h, Oblivion – The Black Hole promette un’avventura unica e emozionante. I passeggeri si lanciano in un tuffo verticale verso l’oblio, affrontando inversioni, capovolgimenti e rotazioni a 360 gradi che regalano momenti adrenalinici indimenticabili.

Gabriel, accompagnato da Mirisage, ha descritto l’esperienza come “cento secondi adrenalinici tra cielo e terra”, sottolineando l’emozione e l’unicità del percorso di Oblivion lungo 566 metri. Dopo il giro emozionante, la mascotte Prezzemolo ha consegnato all’ospite un attestato simbolico del traguardo raggiunto, immortalando il momento con una foto divertente.

Le celebrazioni di Gardaland per il diecimilionesimo ospite di Oblivion – The Black Hole hanno reso speciale questo momento per tutti i visitatori che scelgono il parco come meta di divertimento. Un gesto simbolico di ringraziamento per la costante affluenza di ospiti desiderosi di vivere emozioni adrenaliniche e indimenticabili.