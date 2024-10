Nuova Alfa Romeo Junior vince il premio di design “autonis”

Un altro premio di design per la nuova Alfa Romeo Junior: con la vittoria nel concorso “autonis”, la nuova compatta sportiva amplia non solo la sua collezione di trofei, ma porta avanti una piacevole tradizione costellata da una lunga serie di successi del marchio italiano nel concorso annuale di design organizzato dalla rivista tedesca”auto motor und sport”.

Quest’anno hanno preso parte al sondaggio oltre 14.000 lettori che con una quota del 36,1%, hanno scelto il design dell’Alfa Romeo Junior come il più bello nella categoria “SUV/Veicoli fuoristrada compatti”. I lettori della testata hanno potuto votare tra un totale di 124 nuove vetture suddivise in 13 differenti categorie.

“Nel giro di pochi mesi, la nuova Alfa Romeo Junior ha vinto due prestigiosi premi di design da una rivista automobilistica tedesca. Ne sono molto orgoglioso. Ringrazio i lettori di ‘auto motor und sport’ per il loro rinnovato attestato di stima. Con molto orgoglio attribuiamo il merito di questo riconoscimento al nostro team di designers del Centro Stile Alfa Romeo a Torino. Tuttavia, il design italiano inconfondibile è solo una delle ragioni per cui l’Alfa Romeo Junior conquista nuovi clienti. Infatti, la sua tecnologia innovativa e funzionalità rappresentano un fattore di scelta cruciale,” ha dichiarato Niccolò Biagioli, Managing Director Alfa Romeo in Germania