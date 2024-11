Nuova Grecale Alba: il SUV Maserati diventa ancora più versatile

Maserati ha presentato Grecale Alba, una nuova versione del celebre SUV che incarna l’essenza del marchio: eleganza, sportività e tecnologia avanzata. Prodotta in edizione limitata e destinata esclusivamente al mercato italiano, Grecale Alba rappresenta un tributo al “vento di un nuovo giorno” con il suo design distintivo e la sua versatilità senza compromessi.

Grecale Alba si basa sulla versione GT ed è equipaggiata con un motore 4 cilindri mild hybrid da 250 CV. Questa configurazione combina potenza e sostenibilità, assicurando un’esperienza di guida fluida e dinamica, fedele al DNA Maserati. Il SUV esprime un perfetto equilibrio tra eleganza e sportività, rendendolo ideale sia per la città sia per viaggi più avventurosi.

Disponibile nella raffinata livrea Bianco Astro, Grecale Alba offre anche due alternative di forte impatto visivo: Grigio Lava e Nero Tempesta. Gli esterni si distinguono per il tetto panoramico nero e i cerchi specifici 20” Etere, elementi che enfatizzano il carattere distintivo e sofisticato del veicolo.

La serie speciale Grecale Alba è stata pensata per un pubblico giovane e dinamico, che ricerca tecnologia avanzata e facilità d’uso. Tra le innovazioni spiccano i fari adattivi Full LED Matrix, che garantiscono una visibilità ottimale in ogni condizione, e la Surround View Camera, per una panoramica completa durante la guida. Completano l’equipaggiamento tecnologico il caricatore wireless e l’Head-Up Display di ultima generazione, apprezzato per luminosità, contrasto e ampiezza dell’area proiettata.

Grecale Alba eleva ulteriormente il concetto di “everyday exceptional”, combinando un design ricercato con funzionalità innovative e una maneggevolezza senza pari. Con questa serie speciale, Maserati conferma la sua capacità di anticipare le esigenze dei clienti, offrendo un modello che unisce lusso, prestazioni e praticità in un’unica soluzione.