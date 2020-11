Nuova Triumph Tiger 850 Sport, la crossover stradale

In casa Triumph nasce una nuova crossover a vocazione stradale, basata su un motore 3 cilindri dal set-up dedicato e su un pacchetto elettronico e di equipaggiamento completo. Sviluppata sulla piattaforma della nuova gamma 900, la nuova Tiger 850 Sport miscela un carattere fortemente dinamico, prestazioni appaganti e ancora più facili da sfruttare, e una ciclistica orientata alla massima trasversalità su asfalto.

La moto condivide la piattaforma a 3 cilindri in linea con sequenza di scoppi irregolari T-Plane della gamma Tiger 900, con un set up dedicato al fine di rendere l’erogazione di coppia e potenza ancora più gestibile e lineare. La nuova 850 è una vera all-round che mette da subito a proprio agio grazie ad una ciclistica agile e dal comportamento neutrale, votata alla massima trasversalità di utilizzo, dal commuting quotidiano all’utilizzo turistico nei fine settimana.

La potenza massima si attesta a 85 cavalli (a 8.500 giri) e il picco di coppia è di 82 Nm (a soli 6.500 giri), generando una messa a disposizione della spinta sempre prevedibile, che diverte ed emoziona senza mai mettere in crisi. Il funzionamento fluido del motore è coadiuvato dal comportamento impeccabile della frizione antisaltellamento, leggera da azionare alla leva e in grado di garantire ulteriore comfort tanto nei lunghi viaggi quanto nei classici spostamenti nel traffico cittadino. In Europa, è disponibile un kit di depotenziamento A2 che include un diverso comando del gas e una mappatura motore ad hoc; operazione reversibile presso ogni Concessionaria Triumph Motorcycles.

La nuova Triumph prevede anche un pacchetto Sport dedicato e un equipaggiamento particolarmente completo se paragonato alla concorrenza diretta. Ogni scelta è stata fatta con estrema attenzione al fine di esaltare la trasversalità di utilizzo da perfetta crossover insieme alla massima accessibilità. Partendo da componenti di pregio quali le pinze freno Brembo Stylema e passando attraverso sospensioni Marzocchi, parabrezza regolabile e un pacchetto elettronico completo, con dashboard TFT da 5 pollici, illuminazione completamente a LED, 2 riding modes, ABS, e controllo di trazione (disattivabile): la nuova Tiger 850 Sport è progettata per affrontare ogni sfida, ogni giorno. Per garantire elevata potenza frenante, Tiger 850 Sport monta le eccellenti pinze Brembo Stylema. Leggere e compatte, assemblate con cura, sono in grado di fornire elevate prestazioni, facilmente gestibili e costanti nel tempo. Il flusso d’aria incrementale intorno alle pastiglie le aiuta a raffreddarsi più velocemente.

La sella è sottile ma confortevole, con una seduta dall’ergonomia ottimizzata nel posizionamento delle pedane, e equipaggiata con un manubrio regolabile nell’inclinazione. La nuova Tiger 850 Sport prevede una posizione di guida eretta e votata al massimo controllo in ogni condizione di guida. Facilmente regolabile su due posizioni, la sella può assecondare le preferenze del pilota per un totale di 20mm.

E’ equipaggiata con un display 5” TFT, che assicura perfetta leggibilità in ogni condizione di illuminazione. Ogni informazione viene presentata al pilota in modo chiaro ed immediato. I due riding mode sono Road e Rain, e modificano tramite il comando del gas ride-by-wire sia la modalità di erogazione della potenza che l’intervento del traction control, il quale è disattivabile in maniera sicura e intuitiva tramite il dashboard TFT.

Condividendo con la gamma 900 una elevata qualità complessiva dei dettagli e delle finiture, il carattere dinamico della nuova 850 viene esaltato da due nuove livree sportive: Graphite e Diablo Red, oppure Grafite e Caspian Blue, con nuovo schema grafico e decal dedicate.