Nuova Yamaha XSR125: nata per gli spiriti liberi

Progettati per i piloti che apprezzano la combinazione perfetta tra l’autentico design tradizionale con look neo-rétro senza tempo e tecnologia all’avanguardia, i modelli Sport Heritage Yamaha fanno davvero categoria a sé. Con un carattere unico e un fascino eterno, ogni modello XSR è pensato per offrire non solo un’esperienza di guida eccezionale, ma anche per consentire al proprietario di sottolineare la propria individualità ed esprimere la propria personalità.

Progettata e costruita secondo gli stessi elevati standard qualitativi delle sorelle maggiori la XSR125 offre ai piloti più giovani l’opportunità di sperimentare l’esperienza di guida unica e l’orgoglio di proprietà associati a ogni XSR, mentre la qualità di costruzione premium e la comprovata affidabilità Yamaha consentono ai clienti di essere sicuri che questa è una moto che non li deluderà e manterrà un buon valore nel tempo.

Costruita secondo specifiche di alto livello che comprendono il motore top di gamma Yamaha e un telaio dall’agile maneggevolezza nonché dotata di una tecnologia all’avanguardia perfettamente intrecciata con uno stile tradizionale senza tempo, questo nuovo modello è il membro più giovane della famiglia Faster Sons.

E’ progettata per essere leggera, agile e piacevole per la guida di tutti i giorni, rendendola la scelta ideale per una vasta gamma di guidatori di auto con patente B alla ricerca di un’alternativa alle quattro ruote, nonché per i piloti esistenti con patente A che apprezzano l’eccezionale valore della XSR125 e le specifiche impressionanti.

Proprio come ogni modello della linea Sport Heritage, la XSR125 presenta una linea audace di colori, influenzati da alcuni dei leggendari modelli Yamaha di un’epoca passata. Caratterizzate da un forte motivo orizzontale, le combinazioni di colori Redline, Tech Black e Impact Yellow combinate con caratteristiche come il serbatoio arrotondato, la sella dal design retro lineare e il faro circolare, conferiscono a questa nuova 125 un look audace ed esclusivo, che sottolinea il suo DNA Faster Sons e, proprio come la XSR900 e la XSR700, la nuova XSR125 rende omaggio al passato, guardando al futuro con la tecnologia più recente, che comprende l’illuminazione full LED e una strumentazione LCD.

E’ spinta da un reattivo motore EU5 monocilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido utilizzato sui modelli MT-125 Hyper Naked e R125 Supersport di grande successo. Questo propulsore sofisticato e altamente affidabile eroga ben 11 kW, il massimo consentito nella categoria con patente A1, rendendolo uno dei motori più performanti della categoria.

er ottenere una tenuta di strada di prima classe insieme a una maneggevolezza reattiva e un carattere di guida facile e piacevole, la XSR125 è dotata di una forcella da 37 mm. Caratterizzate da una finitura nera che completa l’intramontabile carattere Sport Heritage della moto, la forcella dall’azione fluida svolge un ruolo importante nell’offrire anche un buon confort per utilizzo urbano di tutti i giorni nelle diverse situazioni di guida. La forcella a steli rovesciati sottolinea inoltre le specifiche premium della moto.

Ogni dettaglio della XSR125 è progettato per essere fedele alla filosofia Faster Sons, che vede un design senza tempo unito alla tecnologia moderna. La strumentazione LCD circolare è un perfetto esempio di questo approccio e presenta un corpo nero satinato con una strumentazione LCD circolare circondata da una cromatura luminosa. La strumentazione LCD negativa visualizza informazioni chiare e di facile lettura, mentre l’aspetto neo-rétro completa perfettamente il faro rotondo, i parafanghi verniciati e i colori e la grafica tradizionali.

Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire dalla prima settimana di giugno 2021.