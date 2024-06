OMODA 5 e OMODA 5 EV arrivano in Italia

OMODA&JAECOO, parte del Gruppo Chery, ha annunciato l’introduzione in Italia dei modelli OMODA 5 e OMODA 5 EV. Il primo lotto di veicoli ha lasciato il porto di Shanghai il primo giugno e, dopo circa 40 giorni di navigazione, arriverà a Livorno. Un secondo lotto partirà il 7 giugno con destinazione Genova. OMODA 5 e OMODA 5 EV saranno presto disponibili per i clienti italiani presso gli oltre 40 showroom OMODA&JAECOO presenti in tutto il paese.

OMODA 5 è un SUV compatto che monta un 1.6 turbo benzina da 147 CV, con un design accattivante, interni confortevoli e dotazioni tecnologiche di ultima generazione. Il modello è stato progettato per offrire una guida dinamica e sicura, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità e alle prestazioni.

OMODA 5 EV si distingue per l’autonomia estesa e le soluzioni eco-sostenibili integrate. Questa vettura, dalla potenza di 204 VC per una coppia di 300 Nm, è dedicata a chi cerca un’esperienza di guida innovativa e rispettosa dell’ambiente.

Tra le dotazioni di sicurezza di entrambi i modelli, figurano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento attivo della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali. La connettività è garantita da un sistema di infotainment intuitivo e touchscreen che permette di accedere a una vasta gamma di funzioni.

I dettagli relativi ai prezzi dei nuovi modelli saranno ufficializzati a breve.