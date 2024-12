OMODA & JAECOO: record di vendite a novembre con 23.409 immatricolazioni

OMODA & JAECOO, il marchio internazionale del Gruppo Chery, ha raggiunto un nuovo record di vendite a novembre con ben 23.409 immatricolazioni. Questo risultato segna il settimo mese consecutivo in cui il marchio supera le 20.000 unità vendute mensilmente, avvicinandosi così alle 400.000 unità totali vendute in soli 19 mesi dal lancio del marchio sui mercati internazionali.

Il rapido aumento delle vendite di OMODA & JAECOO si basa sulle tecnologie all’avanguardia del prodotto e beneficia anche di collaborazioni con altri brand che consentono di modellare la percezione del marchio come internazionale e di promuovere un approccio sinergico tra globalizzazione e localizzazione.

Un importante riconoscimento è stato ottenuto dall’OMODA 5 EV, il nuovo modello 100% elettrico del marchio, che ha ottenuto la duplice certificazione a cinque stelle relativa alla sicurezza delle auto nuove dall’Associazione europea (Euro NCAP) e da quella australiana (ANCAP). Questo conferma l’elevata sicurezza offerta dal veicolo e la sua avanzata tecnologia.

Inoltre, il marchio ha annunciato importanti collaborazioni per promuovere il marchio. Ad esempio, in collaborazione con il film “Wicked”, sono state progettate auto personalizzate e lanciata una campagna pubblicitaria in co-branding. Inoltre, OMODA & JAECOO ha stretto una partnership strategica con Garmin per la “2024 Garmin Asia Marathon Series” in Thailandia, fornendo il JAECOO 6 come auto ufficiale della maratona.

Il marchio ha anche ottenuto un grande successo al Salone Internazionale dell’Automobile di Giacarta, consolidando ulteriormente la sua presenza nei mercati asiatici. Con una gamma diversificata che spazia dai tradizionali motori a combustione interna alle soluzioni elettrificate e 100% elettriche, OMODA & JAECOO si posiziona come un marchio all’avanguardia nella mobilità sostenibile e innovativa.