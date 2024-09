OPPO e Discovery insieme per splorare il fascino del Flamenco di Siviglia

OPPO ha recentemente annunciato una nuova partnership con Discovery per lanciare “Culture in a Shot”, un’iniziativa che celebra la diversità culturale del mondo attraverso l’OPPO Imaging. In questa edizione, il fotografo Jerome Teo ci porta in un viaggio visivo attraverso Siviglia, la città del flamenco, catturando con maestria le vibranti storie dei ballerini di questa antica tradizione.

Utilizzando la potente serie OPPO Reno12, Jerome sfrutta la modalità ritratto che offre effetti bokeh straordinari simili a quelli delle fotocamere professionali. Attraverso i suoi scatti, si può percepire l’emozione e l’energia che permeano il paesaggio culturale di Siviglia, dove il flamenco risuona come un’essenza vitale.

Il flamenco non è solo una danza, ma un’arte potente che combina il suono avvolgente della chitarra, il canto emotivo e la danza passionale e ritmica. Originariamente nato tra i gitani itineranti, il flamenco riflette una fusione culturale unica, con influenze che vanno dall’India alla Spagna e alle preghiere arabe.

Artisti come Marina Valiente e Jonatan Reyes trasmettono la profonda intensità del flamenco, in un connubio di passione, grinta e autenticità. Incontriamo anche Laura Guastini Pereyra, una ballerina argentina che ha trovato casa a Siviglia grazie al flamenco, e riflettiamo sulla sfida tra tradizione e commercializzazione che a volte minaccia la vera essenza di quest’arte.

Malena Alba e Alvaro Moreno, giovani talenti del flamenco di Siviglia, sottolineano l’importanza di vivere davvero la cultura per interpretare autenticamente il flamenco. Non si tratta solo di movimenti tecnici, ma di emozione pura, di Duende, di magia.

Infine, con la serie OPPO Reno12 e la sua tecnologia AI Studio, i fan del flamenco possono immergersi virtualmente in questa cultura affascinante, creando ritratti personalizzati di ballerini di flamenco e assaporando l’essenza di Siviglia.