Original Marines e Lego Italia insieme per il Natale 2023

Dal 1° dicembre negli store e sull’e-shop Original Marines la promozione natalizia, affiancata quest’anno da un imperdibile concorso

Original Marines e LEGO Italia confermano il loro legame per il 2023 e annunciano la nuova iniziativa per il Natale che unisce i playset LEGO® e la moda firmata Original Marines.

Una partnership consolidata tra due marchi che condividono la stessa visione: accompagnare la crescita dei bambini, incoraggiando la loro creatività, immaginazione e personalità.

Dal 1° dicembre, fino a esaurimento scorte, sull’e-shop e negli store Original Marines aderenti all’iniziativa, i clienti potranno partecipare a una consumer promo esclusiva. Con una spesa minima di 70 euro e l’aggiunta di 1 euro, sarà possibile ricevere uno dei 7 playset LEGO pensati per tutta la famiglia.

LEGO® DUPLO® My First, dai 18 mesi in su i bambini scoprono come il cibo cresce e imparano a riconoscere i colori abbinando gli alimenti al loro rimorchio corretto; Divertimento creativo – Neon LEGO® Classic, ispira i bambini dai 5 anni in su e asseconda la loro passione per l’arte e il design; Idrovolante di salvataggio LEGO® Friends, il gioco di ruolo di salvataggio degli animali per bambini dai 6 anni in su; LEGO® Technic Monster Jam™ El Toro Loco™, i bambini dai 7 anni in su possono apprendere ed esplorare la loro passione per l’ingegneria e la meccanica; Mateo e il robot Z-Blob LEGO® DREAMZzz™, i bambini dai 7 anni in su adoreranno costruire una versione robotica di Z-Blob, uno dei protagonisti della serie animata LEGO DreamZzzz; La Casa dei Funghi LEGO® Minecraft, per portare i bambini in un’altra dimensione e dar sfogo alla creatività nella casa dei funghi gigante; Thestral e carrozza di Hogwarts™ LEGO® Harry Potter™, i bambini possono ricreare le scene memorabili di Harry Potter™ e l’Ordine della Fenice e raccontare le loro magiche storie.

Un’opportunità unica che quest’anno raddoppia con il Concorso Instant Win “Costruisci il tuo regalo sotto l’albero”.