PANINI presenta l’Almanacco Illustrato del Calcio 2024

È disponibile da oggi in edicola, in libreria, sul sito Panini e su tutti gli store online il volume che è un vero must have per tutti gli appassionati del calcio: la nuova attesa edizione dell’Almanacco illustrato del calcio, edito da Panini e giunto alla sua ottantatreesima edizione.

L’ Almanacco offre un’esaustiva panoramica di questa stagione, arricchita da centinaia di pagine ricche di statistiche accurate, tabellini aggiornati e tutte le informazioni fondamentali per gli amanti del calcio. La sorpresa di quest’anno per gli appassionati è rappresentata da ben 64 pagine in più rispetto alla precedente edizione, con uno sguardo attento ai prossimi eventi, come l’Europeo attualmente detenuto dall’Italia. Tra gli argomenti trattati, spazio dedicato al campionato italiano e alle competizioni europee e internazionali, con un focus speciale sul recente Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina di Lionel Messi.

Inoltre, a seguito del successo della scorsa edizione, è stata introdotta una sezione speciale sul Fantacalcio, in collaborazione con Fantacalcio.it. Questa sezione offre un’opportunità unica per scoprire i migliori e i peggiori giocatori, nonché le classifiche di rendimento nel massimo campionato italiano, suddivisi per ruolo, per permettere ai manager di gestire al meglio la propria “fantasquadra”.